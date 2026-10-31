Vox Ceuta ha señalado a De la Encina como responsable de cualquier incidente que pueda ocurrir en los montes de la ciudad durante la celebración de La Mochila.
Lee tambien: El PP de Ceuta critica situación migratoria tras tres meses
Este señalamiento ocurre en el marco de las actividades relacionadas con La Mochila, una tradición local, y ante posibles preocupaciones por la seguridad en la zona.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.
Lee tambien: Conflicto institucional por inspección en montes de Ceuta