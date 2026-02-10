Izquierda Unida (IU), Sumar, Más Madrid y Comunes presentarán oficialmente su nueva alianza de izquierdas el próximo 21 de febrero en un acto que se celebrará en Madrid.

El objetivo de esta coalición es construir un espacio sólido y confiable a lo largo del tiempo que permita a las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado encontrarse y coordinar esfuerzos de manera más efectiva. Según las fuentes, la iniciativa busca fortalecer la colaboración que ya han mantenido durante estos años de gobierno, aprendiendo de los errores y potenciando los aciertos.

Para lograrlo, las formaciones trabajarán reconociendo sus diferencias, pero de manera fraternal, con un horizonte común que pretenden abrir a todas las fuerzas políticas y sociales preocupadas por el futuro del país y comprometidas con la conquista de derechos.

El proyecto se ha desarrollado con discreción durante varios meses, con la creación de un órgano de coordinación política permanente y grupos de trabajo destinados a avanzar en una propuesta conjunta que verá su primera presentación pública el 21 de febrero. Las fuentes destacan que es un momento de apertura, pluralidad y fuerza compartida, y que este acto será solo el primer paso de un proyecto más amplio.

Por su parte, el coordinador general de IU, Antonio Maillo, ha señalado la necesidad de un nuevo liderazgo en la izquierda, pidiendo “amplias dosis de generosidad” a los dirigentes actuales. Según Maillo, la izquierda requiere no solo una actualización de los objetivos políticos para el próximo ciclo electoral, sino también una referencia que reactive e ilusione a la militancia y la ciudadanía. “No descarto a nadie, como tampoco digo que tengan que ser los mismos que hemos sido siempre”, añadió.

Con esta alianza, IU, Sumar, Más Madrid y Comunes aspiran a presentar un nuevo proyecto político conjunto que combine organización y movilización social, buscando consolidar un espacio de izquierdas renovado y competitivo de cara a las elecciones generales.