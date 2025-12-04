Kylian Mbappé continúa batiendo récords con el Real Madrid. El delantero francés anotó un doblete frente al Athletic Club en San Mamés, sumando 55 goles en 2025, a solo cuatro de los 59 que Cristiano Ronaldo logró en 2013, una cifra histórica para un año natural.

Una temporada descomunal

La regularidad de Mbappé es su sello: 55 goles en 55 partidos esta temporada, demostrando que no solo marca con frecuencia, sino que su impacto en el ataque merengue es constante y decisivo. Cada vez que pisa el área rival, el peligro es evidente, y su capacidad de generar espacios y oportunidades para sus compañeros lo convierte en una pieza clave del Madrid.

La cuenta atrás del récord

Con varios partidos pendientes entre Liga, Champions y Copa del Rey, el francés tiene una oportunidad real de superar la marca de Cristiano. Su ritmo goleador y su influencia ofensiva sugieren que no se trata solo de una posibilidad, sino de un objetivo tangible que puede consolidarlo como uno de los mejores de la historia reciente del club.

Más que goles

Mbappé no solo suma cifras; su juego eleva al equipo. Su velocidad, precisión y capacidad de decisión bajo presión son cualidades que potencian el rendimiento colectivo. Cada gol es también un símbolo de liderazgo y presencia en momentos decisivos, consolidando su rol protagónico en el Real Madrid.

Si Mbappé logra romper este récord, no solo será un hito personal, sino una nueva página en la leyenda del club blanco, reforzando su legado junto a los grandes íconos de la historia del fútbol.