Tras la victoria de su equipo en el Brasileirao, Neymar habló sobre su futuro y dejó claro dónde están sus prioridades.

“¿Si será mi último partido en Santos? No lo sé, realmente no lo sé. Solo pienso en terminar este momento y el Brasileirao. ¿Mi voluntad? Siempre la tendrá el Santos, ellos son mi prioridad”, aseguró el delantero brasileño, recordando su vínculo especial con el club de su infancia.

Con estas declaraciones, Neymar reafirma su compromiso con el Santos y su deseo de concentrarse en los éxitos inmediatos del equipo, mientras mantiene en suspenso la posibilidad de un futuro lejos del club que lo vio crecer.