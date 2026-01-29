Por tercera jornada consecutiva, el coste de la electricidad en el mercado mayorista desciende, situándose lejos de los altos valores de principios de mes gracias al empuje de las energías renovables y el paso de la borrasca Kristin.

Los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) están de enhorabuena este jueves 29 de enero de 2026. Tras una primera mitad de mes marcada por precios que superaban habitualmente los 100 euros, la luz marca hoy su valor más bajo de la semana con una media de 26,09 euros/MWh.

Esta caída responde principalmente a la alta producción eólica generada por el temporal que atraviesa la península, lo que permite desplazar a las tecnologías más caras del mix energético. No obstante, la volatilidad horaria sigue presente, por lo que conviene planificar el uso de los electrodomésticos de mayor consumo.

¿A qué hora es más cara la luz?

A diferencia de lo habitual, el pico de precio no se producirá por la noche, sino durante el arranque de la jornada laboral.

• Hora punta: De 07:00 a 08:00 horas, cuando el precio alcanzará su máximo de 53,93 euros/MWh.

• Otros tramos elevados: Entre las 18:00 y las 21:00 horas, los valores volverán a repuntar ligeramente, moviéndose en el entorno de los 35 euros/MWh.

¿A qué hora es más barata la luz?

Si tienes que poner la lavadora o el lavavajillas, el mejor momento se encuentra al final del día o durante la madrugada.

• Hora valle absoluta: De 23:00 a 24:00 horas, con un coste de apenas 11,07 euros/MWh.

• Madrugada: Entre las 02:00 y las 05:00 horas, los precios se mantendrán muy estables por debajo de los 14 euros/MWh, siendo una franja excelente para programar termos eléctricos o carga de vehículos.

Precio de la luz por horas, jueves 29 de enero