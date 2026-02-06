El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos ha puesto en marcha un plan de choque para facilitar que sus ciudadanos residentes en España puedan beneficiarse del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez en este inicio de 2026.

Ante la avalancha de solicitudes y la aparición de mafias de intermediarios, el Reino alauita busca reducir los tiempos de espera y la complejidad burocrática en sus 12 consulados generales en territorio español.

Trámites clave simplificados

Para acceder a la regularización en España, los solicitantes deben presentar documentos específicos que acrediten su identidad y comportamiento. Marruecos ha priorizado la agilización de:

• Certificados de buena conducta: Equivalentes a los antecedentes penales, son imprescindibles para demostrar la integración y ausencia de problemas legales.

• Poderes notariales: Simplificación de la autenticación de documentos para que familiares o representantes puedan gestionar papeles desde Marruecos.

• Renovación de pasaportes: Refuerzo de personal para evitar que la caducidad del documento impida el acceso al trámite español.

Medidas contra la «Mafia de las Citas»

Uno de los mayores problemas detectados es la proliferación de redes que acaparan citas en las plataformas electrónicas para luego revenderlas a inmigrantes vulnerables. Para combatir esto, el Gobierno marroquí ha implementado:

1. Ampliación de horarios: Atención presencial reforzada en consulados con alta demanda como Madrid, Barcelona y Murcia.

2. Sistemas de carga directa: Mejora de las plataformas digitales para facilitar que el propio usuario suba su documentación sin errores que invaliden el expediente.

3. Vigilancia consular: Mayor control sobre los servicios de intermediación externos para evitar extorsiones financieras.

Calendario de la Regularización en España

Es importante recordar que el proceso en España sigue sus propios plazos legales:

• Enero/Febrero 2026: Apertura del texto a audiencia pública y trámites preceptivos.

• Principios de abril 2026: Inicio previsto para la presentación de solicitudes tras la aprobación definitiva del Real Decreto.

• 30 de junio de 2026: Fecha límite establecida, en principio, para acogerse a este proceso extraordinario.

Se recomienda a los ciudadanos marroquíes consultar únicamente las fuentes oficiales de la Embajada y los Consulados para evitar fraudes.