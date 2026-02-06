Las extremas condiciones meteorológicas y el riesgo en el Estrecho de Gibraltar impiden garantizar la seguridad del equipo y la afición. El club espera la resolución de LaLiga.

Este viernes 6 de febrero de 2026, el Córdoba CF ha solicitado formalmente el aplazamiento de su encuentro contra la AD Ceuta, previsto para celebrarse en el Estadio Alfonso Murube. La situación de emergencia en Andalucía por el paso de sucesivas borrascas ha llevado a la entidad blanquiverde a priorizar la seguridad de su expedición y de los seguidores cordobesistas.

Iván Ania: «No se puede garantizar la llegada»

El técnico del Córdoba, Iván Ania, ha sido el encargado de anunciar la decisión durante la rueda de prensa previa al encuentro. A pesar de que el equipo ha entrenado con normalidad, la logística de viaje se ha vuelto inviable:

«El Córdoba ha solicitado el aplazamiento ante la situación extrema que estamos viviendo en Andalucía. No se puede garantizar la llegada a Ceuta ni de la expedición ni de los aficionados»

Los obstáculos del desplazamiento

El club manejaba dos planes de viaje, ambos comprometidos por el fuerte temporal:

Vía aérea: Un vuelo chárter desde Málaga a Tetuán, condicionado por la nueva borrasca que entrará mañana en el sur peninsular. Vía marítima: La opción principal de autobús hasta Algeciras y posterior ferry a Ceuta. El estado del mar en el Estrecho hace que cruzar sea extremadamente peligroso para la tripulación y los pasajeros.

A la espera de LaLiga

A través de un comunicado oficial, el club ha recalcado que no existen las condiciones óptimas de seguridad para el viaje. Ahora, la pelota está en el tejado de los órganos competentes de LaLiga, que deberán decidir en las próximas horas si el partido se disputa o se busca una nueva fecha en el calendario.