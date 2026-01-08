El presidente argentino, Javier Milei, recibe este jueves, 8 de enero de 2026, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Casa Rosada. El encuentro, programado para las 10:00 hora local (13:00 GMT), supone la tercera reunión oficial entre ambos líderes y la primera que tiene lugar en suelo argentino, consolidando un eje político que ambos han definido en el pasado como una alianza «por la libertad y contra el socialismo».

A diferencia de sus anteriores encuentros en Madrid (2024 y 2025), esta cita se produce en un contexto internacional radicalmente distinto tras los recientes acontecimientos en el Caribe.

Venezuela en el centro de la agenda

Aunque el carácter de la visita es institucional, la actualidad geopolítica dominará la conversación. La reunión coincide con la resaca emocional y política de la captura de Nicolás Maduro tras la intervención liderada por Estados Unidos.

• Postura común: Tanto Milei como Ayuso han sido de los líderes internacionales más vocales contra el régimen chavista. Se espera que analicen el plan de transición presentado por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el papel que España y Argentina deben jugar en la estabilización de la región.

• Apoyo a la transición: Ayuso ha calificado recientemente la acción contra Maduro como necesaria frente a un «Estado criminal», una línea que Milei ha defendido desde su llegada al poder y que reforzará en esta cita.

Un historial de encuentros: De Madrid a Buenos Aires

Este viaje de Díaz Ayuso devuelve la cortesía a las dos visitas que Milei realizó a la capital de España:

1. Junio de 2024: Ayuso entregó a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, un gesto que generó una fuerte polvareda política en España por producirse en pleno conflicto diplomático entre el presidente argentino y Pedro Sánchez.

2. Junio de 2025: Volvieron a reunirse con motivo de la participación del mandatario argentino en el Madrid Economic Forum.

La «segunda fase» de Milei y el espejo de Madrid

Para Milei, la visita de la baronesa madrileña llega en un momento dulce tras el triunfo de su formación en las elecciones legislativas de octubre de 2025. El presidente argentino busca proyectar hacia el exterior su «segunda fase» de gestión, centrada en las reformas laboral y tributaria, encontrando en el modelo de gestión de Ayuso en Madrid un referente de políticas liberales y reducción de la presión fiscal.

Por su parte, la presidenta madrileña refuerza con este viaje su perfil internacional, posicionándose como la principal interlocutora de la derecha española con las nuevas corrientes liberales-conservadoras de América Latina.