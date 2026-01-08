El Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha reiterado su voluntad de mantener abiertas las vías de diálogo con las fuerzas políticas con representación en la Asamblea, a excepción de Vox, en una estrategia basada en la búsqueda de acuerdos durante el ejercicio 2026. Así lo ha manifestado el portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, tras el último Consejo de Gobierno.

Según informa El Faro de Ceuta, los Presupuestos de 2026 han salido adelante gracias al respaldo de los diputados no adscritos, una circunstancia que ha generado críticas por parte de otras formaciones políticas. Pese a ello, Ramírez ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha subrayado que el diálogo ha sido una constante en las negociaciones previas.

“El Presupuesto es una herramienta fundamental, diría esencial, para que durante este 2026 se puedan ejecutar prácticamente todas las acciones previstas”, ha señalado el portavoz, insistiendo en que el Gobierno ha tendido la mano a todos los grupos parlamentarios salvo a Vox.

Ramírez ha explicado que se han mantenido conversaciones, se han atendido peticiones y se ha intentado alcanzar consensos para lograr un mayor respaldo asambleario. No obstante, ha reconocido que, en algunos casos, no ha sido posible cerrar acuerdos. “Si después no se ha podido llegar a un entendimiento y no han visto la posibilidad de apoyar el Presupuesto, tampoco podemos hacer mucho más”, ha afirmado.

En esta línea, el portavoz ha recalcado que la búsqueda de apoyos seguirá marcando la agenda política del Ejecutivo durante 2026. “No vamos a cambiar esa idea de dialogar con los grupos cada vez que sea necesario, siempre que sea para el beneficio final de los ceutíes”, ha indicado.

Estas declaraciones se han producido tras la presentación de los 14 ejes de acción del Gobierno para la legislatura, en los que el Ejecutivo reafirma su apuesta por el diálogo político como base para alcanzar acuerdos, manteniendo, eso sí, su exclusión de Vox de este marco de entendimiento, tal y como recoge El Faro de Ceuta.