Ceuta mantiene activo hoy el servicio de farmacias de guardia, garantizando la atención farmacéutica a la ciudadanía fuera del horario habitual. Este sistema permite cubrir las necesidades urgentes de medicamentos y asesoramiento profesional durante todo el día y la noche.

Las farmacias de guardia establecidas para la jornada de hoy son las siguientes:

Zona Centro: la Farmacia Hispania presta servicio de guardia para los ciudadanos que se encuentren en el centro de la ciudad.

Campo Exterior: la Farmacia Lobato se encarga de atender a los vecinos de esta zona durante el turno correspondiente.

Turno de noche: la Farmacia Puya C.B. permanecerá abierta durante la noche para atender urgencias farmacéuticas.

Desde las autoridades sanitarias se recuerda la importancia de hacer un uso responsable del servicio de guardia, destinado principalmente a situaciones que no pueden esperar al horario comercial habitual.

Este sistema asegura que Ceuta disponga de atención farmacéutica continuada, reforzando la seguridad y el bienestar de la población.