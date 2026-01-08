El Emirates Stadium se viste de gala este jueves, 8 de enero de 2026, para albergar el duelo más esperado de la jornada 21. El Arsenal, sólido líder de la competición, recibe a un Liverpool que llega necesitado de puntos para no descolgarse definitivamente de la lucha por los puestos de Champions League.

El equipo de Mikel Arteta llega en un estado de forma excepcional, con 48 puntos y una fiabilidad defensiva asombrosa (solo 14 goles encajados). Por contra, el conjunto de Arne Slot atraviesa una etapa de irregularidad marcada por las bajas de sus dos grandes referentes ofensivos.

Las claves del encuentro

El Arsenal, un fortín: Los «gunners» han ganado todos sus partidos en casa esta temporada, con la única excepción de un empate ante el Manchester City. Tras los refuerzos de lujo de este verano ( Gyokeres, Zubimendi y Eze ), el equipo londinense vuela hacia un título que se le resiste desde hace décadas.

Horario y dónde ver el Arsenal – Liverpool hoy por TV

En España, los derechos de la Premier League pertenecen en exclusiva a la plataforma DAZN, aunque el partido también se puede seguir a través de los canales habilitados en Movistar+.

Hora: 21:15 horas (horario peninsular español).

21:15 horas (horario peninsular español). Televisión: En directo a través de DAZN 1 y DAZN 1 Bar (disponible en el dial 70 de Movistar).

En directo a través de y (disponible en el dial 70 de Movistar). Streaming: A través de la aplicación oficial de DAZN y en Movistar Plus+.

Clasificación al inicio de la jornada

Arsenal: 48 puntos. Manchester City: 42 puntos. Aston Villa: 42 puntos. Liverpool: 34 puntos.

El Arsenal tiene hoy la oportunidad de dar un golpe definitivo a la mesa y ampliar su ventaja a nueve puntos sobre sus perseguidores, mientras que para el Liverpool es la última llamada para reengancharse a la zona noble de la tabla.