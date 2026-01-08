El sindicato advierte de posibles acciones ante la Inspección de Trabajo si la empresa mantiene esta práctica

Según ha informado El Faro de Ceuta, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ha trasladado a la Gerencia de Servilimpce su “total disconformidad y rechazo” ante la práctica que se estaría produciendo en relación con el descanso compensatorio de los trabajadores obligados a prestar servicio en sus días libres.

De acuerdo con la información publicada por El Faro de Ceuta, se han registrado situaciones en las que la empresa ha requerido a empleados para trabajar en jornadas que correspondían a su descanso semanal, comprometiéndose posteriormente a compensar ese día con otro de descanso. Sin embargo, cuando los trabajadores solicitan la compensación, esta les es denegada alegando que no se ajusta al ciclo semanal recogido en el convenio colectivo.

“La imposición parte de la empresa”

Tal y como recoge El Faro de Ceuta, desde UNT subrayan que es la propia empresa la que modifica de forma unilateral el descanso semanal, obligando al trabajador a prestar servicio en un día que era de descanso, por lo que consideran que no puede utilizarse después el convenio como argumento para negar el descanso compensatorio comprometido.

El sindicato remarca que el descanso compensatorio nace de una imposición empresarial y debe concederse en condiciones que no perjudiquen al trabajador, además de ser pactado con la persona afectada y no impuesto de manera arbitraria.

Asimismo, UNT señala que el convenio colectivo de Servilimpce no puede interpretarse de forma restrictiva ni en perjuicio de la plantilla, especialmente cuando el incumplimiento del ciclo semanal no es imputable al trabajador, sino consecuencia directa de una decisión de la empresa.

Exigen el respeto a un derecho laboral

Según informa El Faro de Ceuta, la organización sindical considera que negar el descanso compensatorio solicitado supone vaciar de contenido el derecho al descanso, vulnerando tanto el espíritu del convenio colectivo como lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Por ello, UNT exige que se respete el derecho del trabajador a disfrutar del descanso compensatorio acordado y que este sea pactado con el trabajador afectado.

Posibles acciones legales

El sindicato reclama el cese inmediato de esta práctica y advierte de que, si la situación se mantiene, se reserva el derecho a iniciar acciones sindicales y legales, incluida la puesta en conocimiento de estos hechos a la Inspección de Trabajo, tal y como recoge El Faro de Ceuta.