La ministra de Defensa, Margarita Robles, abrió la puerta a la posible participación de España en la misión militar europea en Groenlandia, en respuesta a los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, de adquirir la isla, aunque insistió en la necesidad de actuar con cautela.

“Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos”, declaró Robles a su llegada al Congreso, donde comparece ante la Comisión de Secretos Oficiales.

Estas declaraciones se producen después de que Francia, Alemania, Suecia y Noruega anunciaran el envío de tropas a Groenlandia, territorio autónomo danés, para explorar formas de cooperación y aumentar la seguridad en la región.

Robles subrayó que cualquier misión europea tendría un carácter de “vigilancia” y reiteró la prudencia de España frente a los acontecimientos: “Vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso se tomarán decisiones”.

Al ser preguntada sobre si la posible apropiación estadounidense de Groenlandia podría suponer el fin de la Alianza Atlántica, la ministra respondió que no, aunque consideró “inaceptable” que se produjera. “Sería gravísimo, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y respetar los marcos de discreción que existen para encontrar soluciones”, añadió.

La posición de España refleja así un equilibrio entre mostrar disposición a colaborar con sus aliados europeos y mantener una estrategia de espera ante un escenario internacional delicado.