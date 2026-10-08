El cine prepara dos largometrajes sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA cuando se cumplen casi tres décadas de aquellos hechos que conmocionaron a España.

Lee tambien: Dolly Parton: las películas imprescindibles de la reina del country, de ‘Cómo eliminar a su jefe’ a ‘Magnolias de acero’

El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco volverá a la gran pantalla con dos proyectos cinematográficos que reconstruirán los acontecimientos de julio de 1997, cuando el concejal del Partido Popular en Ermua fue retenido y posteriormente asesinado por ETA.

PUBLICIDAD

Uno de los largometrajes será El hijo de todos, una producción de Bowfinger International Pictures, empresa propiedad de Santiago Segura, dirigida por Álvaro Brechner. La película abordará la historia desde la perspectiva de la familia de Miguel Ángel Blanco y se centrará en las 48 horas que transcurrieron entre el secuestro y el desenlace.

Lee tambien: Fallece Eva Marie Saint, icónica actriz de Hollywood, a los 102 años

El título de la película procede de las palabras pronunciadas por Consuelo Garrido, madre de Miguel Ángel Blanco, tras conocer el asesinato de su hijo: “ETA no ha matado a mi hijo, ha matado al hijo de todos”.

El reparto contará con Pol Monen en el papel de Miguel Ángel Blanco, Laia Manzanares como su hermana Mari Mar Blanco, María Botto interpretando a su madre, Consuelo Garrido, José Luis García Pérez como su padre, Miguel Blanco, y Asier Etxeandia en el papel de Carlos Totorika, alcalde de Ermua en aquel momento.

El guion está firmado por Eduard Sola y Juma Fodde y, según la información del proyecto, se ha elaborado a partir de un trabajo de documentación y testimonios de personas que vivieron aquellos acontecimientos.

La otra producción llevará por título Blanco y estará dirigida por Félix Viscarret, responsable de Patria. Este largometraje reconstruirá también las últimas 48 horas de Miguel Ángel Blanco, aunque en este caso la narración estará centrada principalmente en la perspectiva de los periodistas que cubrieron aquellos días.

El rodaje de Blanco comenzará el próximo 19 de octubre de 2026 y su estreno está previsto para el 9 de julio de 2027, coincidiendo con el trigésimo aniversario del crimen.

Mikel Bustamante interpretará a Miguel Ángel Blanco en esta segunda producción, que contará también con actores como Eneko Sagardoy, Jon Ander Urresti, Natalia Huarte, Carlos Scholz, Susana Abaitua, Amaia Aberasturi y Ramón Barea.

Ambos proyectos buscan recordar uno de los episodios más destacados de la historia reciente de España y la movilización ciudadana que se produjo tras el secuestro y asesinato del concejal de Ermua.

¿Vas al cine en Ceuta? Consulta qué películas echan hoy en Multicines Marina, los horarios y los estrenos de la semana.