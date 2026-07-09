El capítulo 444 de la serie de TVE y Netflix aborda las negociaciones con Aurelio en un clima de alta tensión, mientras Leonor consigue alcanzar a Rosalía y María en su huida

El desarrollo de las tramas en la producción diaria de TVE y Netflix, ‘Valle Salvaje’, alcanzará este jueves, 9 de julio, un punto de gran trascendencia en su capítulo 444. La entrega estará marcada por la irrupción de Dámaso ante Aurelio con el firme propósito de forzar una negociación, un movimiento que precederá a una inesperada determinación por parte del obispo acerca del destino de Victoria. En paralelo, la huida emprendida por Rosalía y María sufrirá un giro drástico al ser localizadas por Leonor, lo que situará a los personajes ante un escenario de extrema gravedad en el palacio y sus alrededores.

La tensión entre los habitantes de ‘Valle Salvaje’ continúa en aumento ante los últimos acontecimientos que han sacudido la convivencia y las alianzas de la ficción. Después de que Victoria perdiera el control y arremetiera contra Mercedes por no haber alertado a su contacto en la diócesis, la situación del palacio se ha vuelto crítica. A pesar de que Dámaso intentó desviar las sospechas hacia Hernando como el verdadero responsable de la crisis, este último se ha mantenido firme en su postura exigente, reclamando a Aurelio la imposición del castigo más severo para Victoria. Esta petición desencadenó la intervención unilateral de Dámaso y una orden desesperada de Victoria a Benigna para ejecutar el peor de los crímenes.

Dámaso presiona a Aurelio y se desvelan las intenciones del obispo

En el episodio de este jueves, Dámaso decidirá tomar las riendas de la situación y se presentará directamente ante Aurelio con la clara intención de obligarlo a sentarse a negociar. Este encuentro clave promete modificar de manera absoluta el rumbo de los acontecimientos venideros. La expectación aumentará de forma notable después de que el obispo adopte una sorprendente e imprevista decisión relacionada con Victoria, una resolución que dejará completamente estupefactos a todos los implicados en el conflicto.

Por otro lado, la convivencia en el palacio registrará nuevos roces y contratiempos. Alejo arruinará por completo la sorpresa que Braulio había estado preparando con una gran ilusión para Manuela, frustrando los planes previstos. Al mismo tiempo, Hernando concentrará sus esfuerzos en emplear todos los recursos a su alcance para mantener a Enriqueta bajo un estricto control, buscando evitar que las maniobras de la mujer terminen por complicar aún más el panorama actual. No obstante, Enriqueta no mostrará ninguna disposición a rendirse y optará por ejercer presión de forma directa sobre Rafael para conseguir alcanzar cada uno de sus objetivos.

La interceptación de Rosalía y la creciente preocupación de Luisa

La trama vinculada a la huida de Rosalía junto a María aportará una alta dosis de dramatismo a la entrega del jueves. Ambas mujeres han continuado con su marcha a lo largo de la semana en un intento constante por mantenerse un paso por delante de todos aquellos que tratan de encontrarlas. Sin embargo, toda la planificación se desmoronará en el momento en que Leonor consiga darles alcance de forma definitiva. Este encuentro forzará a las fugitivas a hacer frente a una situación límite que podría transformar la dirección de la historia en los capítulos venideros.

Durante este proceso, Leonor experimentará un momento de especial delicadeza al verse cara a cara con una Rosalía completamente fuera de sí. El profundo estado de alteración psicológica y emocional que presenta Rosalía despertará una honda preocupación entre las personas que la rodean, un factor que amenaza con desencadenar nuevas e imprevisibles consecuencias en el desarrollo de la producción. Mientras tanto, en el palacio, Luisa vivirá los hechos con una angustia cada vez mayor. Decidida firmemente a proteger a las dos hermanas, Luisa se verá en la obligación de plantar cara a Rafael con el único fin de encubrirlas, todo ello en medio de una presión ambiental que se incrementa por momentos.