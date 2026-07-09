La cadena de Mediaset opta por emitir un espacio recopilatorio con los mejores momentos del formato para evitar la competencia con los cuartos de final del torneo futbolístico en La 1

Telecinco ha tomado la decisión de suspender la emisión en directo de una nueva entrega de ‘De Viernes’ para la jornada de esta semana. El canal principal de Mediaset modificará su parrilla nocturna para evitar la competencia directa con el encuentro de cuartos de final del Mundial entre las selecciones de España y Bélgica, un evento deportivo que prevé registrar audiencias millonarias a través de La 1 de TVE. En su lugar, la programación de la cadena privada acogerá un espacio editado con los momentos más destacados del formato que conducen de forma habitual Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La retransmisión del partido de cuartos de final del Mundial, en el que el combinado español se disputará el acceso a las semifinales del campeonato, ha llevado a Telecinco a aplicar medidas preventivas en su banda horaria de máxima audiencia. Con el objetivo de evitar que el programa de crónica social ‘De Viernes’ sufra un severo retroceso en sus índices de seguimiento y marque un mínimo histórico en la noche del viernes, la dirección de la cadena ha declinado programar contenido inédito.

Esta estrategia contrasta de forma directa con la postura adoptada por su principal competidor, Antena 3, que ha decidido mantener en la parrilla la emisión en directo de la segunda semifinal de ‘Tu cara me suena’. Por el contrario, la guía de programación de Telecinco recoge que la franja comprendida entre las 22:00 y las 02:00 horas estará ocupada por el espacio titulado ‘De Viernes: Lo mejor’. El movimiento responde a una doble motivación: por un lado, abaratar los costes de producción en una noche donde se prevé un consumo masivo de televisión concentrado en la oferta de la televisión pública y, por otro lado, salvaguardar los datos del formato al no arriesgar una entrega nueva frente al fútbol.

La alteración de la programación coincide temporalmente con el reciente desembarco del equipo de ‘De Viernes’ en la franja vespertina de la cadena con el estreno del nuevo espacio ‘De lunes a viernes’. Debido a la supresión de la gala en directo de esta semana, los presentadores titulares no realizarán el doblete en pantalla que estaba previsto. No obstante, Santi Acosta sí mantendrá una doble presencia en el horario de máxima audiencia de Mediaset, dado que este mismo miércoles asume la conducción de una entrega especial del programa ‘El precio de… Cantora’, una emisión que ofrece la entrada de cámaras de televisión por primera vez en la finca donde residió Isabel Pantoja.

El ajuste en la parrilla se contextualiza en un periodo de dificultades para Telecinco en materia de audiencias, siendo la cadena que más se está viendo afectada por el desarrollo del torneo mundialista en los canales de RTVE. La actual crisis de resultados del operador privado se agudizó el pasado lunes, jornada en la que Telecinco firmó su mínimo histórico diario con un 5,9% de cuota de pantalla, arrastrada por la emisión del encuentro entre Portugal y España en la televisión pública, y coincidiendo con el estreno vespertino de ‘De lunes a viernes’. Los análisis internos contemplan la posibilidad de que el dato de este viernes sea todavía inferior por el efecto combinado de ofrecer un refrito y el potencial de atracción que posee el partido contra Bélgica dada su trascendencia en la competición.

Con todo, el recurso de emitir un recopilatorio de ‘De Viernes’ no es inédito en la trayectoria del canal, que ya ha recurrido a esta fórmula en anteriores jornadas festivas. Mediaset ya adelantó durante la presentación oficial de ‘De lunes a viernes’ que este procedimiento será la tónica habitual durante el próximo mes de agosto, periodo en el que el formato nocturno semanal descansará para permitir que el equipo centre sus esfuerzos en la producción diaria de las tardes y sus presentadores, Santi Acosta y Beatriz Archidona, puedan disponer de sus vacaciones.