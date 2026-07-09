La ficción diaria de La 1 de RTVE, ‘La Promesa’, retoma su emisión este jueves con un capítulo clave marcado por el impacto de un telegrama familiar, la firme postura de Petra ante su entorno y la revelación sentimental de Julieta a Manuel, en una semana alterada por la cobertura del Mundial 2026.

El transcurso de las tramas en el palacio de ‘La Promesa’ vivirá este jueves un punto de inflexión tras el regreso de la serie a la parrilla de La 1. Después de dos días de ausencia por la emisión del Mundial 2026 —evento que también suspenderá el capítulo del próximo viernes—, la producción de RTVE resolverá las principales incógnitas que quedaron abiertas en la última entrega, afectando tanto a los miembros de la zona noble como al servicio.

El dilema de Jacobo y el hermetismo de Petra

La trama principal del episodio despejará la incertidumbre que rodea a Jacobo. Tras recibir un telegrama con malas noticias, el joven descubrirá que su madre y su hermano han sufrido un accidente. A pesar de que su padre le asegurará mediante una comunicación que las lesiones no revisten gravedad, Jacobo no conseguirá alcanzar la tranquilidad. Ante esta situación, Adriano intentará convencerlo para que emprenda un viaje y se reúna con su familia, una propuesta que Jacobo terminará rechazando de manera firme.

En paralelo, la tensión se mantendrá en las cocinas del palacio. Las empleadas interrogarán a Petra acerca de su hermana Tomasa, intentando averiguar los motivos del distanciamiento entre ambas. Sin embargo, la antigua ama de llaves mantendrá su actitud evasiva y continuará sin revelar ningún detalle sobre ella, prolongando el misterio que ha despertado las sospechas de su entorno.

La declaración de Julieta y los planes de Manuel

La relación entre Manuel y Julieta llegará a un escenario crítico. La joven se mostrará contraria al acuerdo económico que el heredero de los Luján ha alcanzado con Ciro para garantizar la estabilidad de la familia. Lejos de aceptar la resolución del conflicto, Julieta insistirá firmemente en su propósito de abandonar el palacio.

El momento de mayor trascendencia se producirá cuando la joven reúna el valor necesario para sincerarse con Manuel. Julieta le confesará de forma directa que el verdadero motivo que la impulsa a marcharse de La Promesa es que se encuentra profundamente enamorada de él, un acontecimiento que podría redefinir el vínculo entre ambos personajes.

Secretos, mentiras y preocupación por la hija de María Fernández

Por otra parte, el futuro de otros habitantes de la ficción diaria se verá condicionado por la necesidad de protegerse de las presiones externas. Ángela y Curro tomarán la determinación de mentir conjuntamente sobre sus planes de futuro para evitar intromisiones. En el servicio, Pía continuará guardando el secreto que rodea la muerte de Jana, encontrando únicamente en Ricardo un apoyo de confianza para compartir la angustia que le genera dicha información.

Asimismo, Manuel realizará una visita a la hija recién nacida de María Fernández. Durante el encuentro, el heredero le aclarará a la madre que no existe ninguna clase de obligación de bautizar a la pequeña con el nombre de Jana. Esta atmósfera vinculada al nacimiento afectará también a Samuel, quien reconocerá que la llegada de la bebé ha despertado en él una profunda tristeza por no haber podido construir una familia propia.

Finalmente, el capítulo de este jueves cerrará con un nuevo contratiempo para María Fernández. Tras las dudas iniciales sobre la salud de la recién nacida, Pía confirmará los peores temores al descubrir que la niña padece un problema de salud, abriendo una nueva línea argumental que marcará el devenir de las próximas entregas de la serie de La 1.