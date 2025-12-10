El artista extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido popularmente como Robe, ha fallecido inesperadamente a los 63 años. Fundador y alma mater de la influyente banda Extremoduro, su muerte se produce un año después de que se viera obligado a dejar los escenarios por problemas de salud. Deja un vasto legado musical y literario en la cultura hispana.

El rock en español pierde hoy a una de sus figuras centrales. Robe Iniesta (Plasencia, 1962) ha fallecido este miércoles 10 de diciembre de 2025 a la edad de 63 años. El músico, poeta y compositor fue el motor de Extremoduro, la banda que revolucionó el panorama musical desde finales de los años 80 con álbumes icónicos como Agila o La ley innata.

Aunque la banda dejó de operar de forma continua en 2017, y su anunciada gira de despedida fue aplazada indefinidamente en 2021, el impacto de su música, definida como «rock transgresivo», sigue siendo incalculable.

Una trayectoria marcada por la poesía y la ruptura

Robe desarrolló una intensa carrera en solitario que cobró fuerza tras la pausa de Extremoduro, con discos como Mayéutica y su último trabajo, Se nos lleva el aire, lanzado en 2023.

El artista tuvo que enfrentarse a problemas de salud recientemente; en noviembre de 2024, se vio obligado a cancelar las últimas fechas de su gira Ni santos ni inocentes debido a un tromboembolismo pulmonar.

El emotivo mensaje de despedida de su agencia

La agencia de Robe ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales y web, confirmando la triste noticia y rindiendo un profundo homenaje a su figura. El texto lo despide como «el último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana» y subraya su inmensa valía personal y profesional:

«Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo… todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona.»

El mensaje destaca el legado de valores humanos de Robe, su exigencia como «maestro de maestros» y su capacidad de ser «el hombre más valiente». El comunicado concluye con un emotivo «¡Vuela alto, hombre pájaro!».

Reconocimientos a una figura irrepetible

El fallecimiento de Robe llega en un momento en que su figura estaba siendo objeto de importantes reconocimientos, fruto de su impecable trayectoria ética y profesional:

Medalla de Oro a las Bellas Artes 2024.

Nombramiento de hijo predilecto de Plasencia.

Inauguración de la Avenida Roberto Iniesta en Plasencia.

en Plasencia. Su obra es ya material de estudio, con menciones a sus canciones en escuelas de infantil y planes para que perdure en universidades de habla hispana.

La agencia ha anunciado que en los próximos días se ofrecerá información detallada sobre el homenaje que se le brindará en su Plasencia natal, donde «todos juntos podremos despedir a Robe».