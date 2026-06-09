La producción de tres episodios repasa el proceso judicial del año 2005 por las acusaciones de abuso infantil, situándose entre los contenidos más vistos de la plataforma tras el éxito en cines del ‘biopic’ sobre el rey del pop

El interés del público por la figura de Michael Jackson ha vuelto a experimentar un notable auge en diferentes plataformas culturales y de entretenimiento. Tras el reciente paso por las salas de cine de ‘Michael’, la primera película biográfica autorizada sobre el monarca del pop, el fenómeno se ha trasladado de forma directa al sector del ‘streaming’. La plataforma de contenidos Netflix ha incorporado a su catálogo internacional ‘Michael Jackson: El veredicto’, una miniserie documental que profundiza en una de las etapas más complejas y de mayor repercusión pública en la trayectoria del cantante estadounidense.

El lanzamiento de este proyecto audiovisual, que se produjo el pasado 3 de junio, coincide en el tiempo con la excelente recepción comercial de la citada producción cinematográfica. La película ‘Michael’ ha alcanzado una recaudación global de 859 millones de dólares en taquilla a pesar de las diversas polémicas y complicaciones asociadas a su fase de producción, un resultado económico que ha impulsado a la compañía Lionsgate a iniciar formalmente el desarrollo de una secuela. Este impacto cinematográfico también ha tenido un reflejo inmediato en la industria musical, propiciando que la emblemática canción ‘Billie Jean’ haya regresado hasta el puesto número uno de la lista global de la cabecera Billboard.

Un análisis detallado del proceso judicial de 2005

El documental de Netflix ha sido creado por David Herman (responsable de proyectos como ‘Drugs, INC’) y cuenta con la dirección cinematográfica de Nick Green (conocido por su trabajo en ‘La vida a todo color, con David Attenborough’). La estructura formal de la obra se compone de tres episodios con una duración aproximada de cincuenta minutos por entrega. El argumento principal se centra en reconstruir el mediático procedimiento legal que afrontó el artista a raíz de las múltiples acusaciones de presunto abuso sexual infantil.

Por razones puramente cronológicas, la película de ficción estrenada en cines hace dos meses no abarca este apartado de la vida del intérprete. De hecho, el equipo de producción del largometraje ‘Michael’ se vio obligado a reestructurar tanto el plan de grabación como el guion original tras descubrir de manera tardía la existencia de una cláusula legal que impedía de forma taxativa exponer los detalles de dicho proceso judicial en un relato encuadrado en el género de la ficción. Ante este escenario, la miniserie documental de Netflix cubre dicho espacio temporal abordando el procedimiento desde una vertiente puramente informativa.

La sinopsis oficial distribuida por la plataforma de entretenimiento detalla que la producción reconstruye de manera pormenorizada el juicio y todo el entorno social que lo rodeó, tomando como base principal los testimonios directos de aquellas personas que vivieron las sesiones dentro de la propia sala de audiencias. En su momento, el juez encargado del caso dictó una prohibición estricta que impedía a los sujetos involucrados realizar declaraciones públicas sobre la evolución del litigio, decretando asimismo la ausencia total de cámaras de televisión en el recinto.

Testimonios y archivos oficiales del tribunal

Para sortear las restricciones de la época y ofrecer una reconstrucción detallada de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año 2005, David Herman y Nick Green han recurrido a la realización de entrevistas de actualidad a los participantes. La narrativa de los tres capítulos se complementa mediante la utilización de grabaciones de audio oficiales, las valoraciones de los periodistas profesionales que estuvieron debidamente acreditados durante las jornadas del juicio y el análisis de las notas e informes oficiales emitidos por el tribunal de justicia.

La obra audiovisual examina los hechos acontecidos en un espacio que permaneció inaccesible para la opinión pública general durante años. A través de este método de trabajo, ‘Michael Jackson: El veredicto’ se desenvuelve en la línea que separa la labor de investigación de los aspectos más llamativos de los sucesos, consolidándose como un producto de entretenimiento adaptado a las dinámicas habituales de consumo de la plataforma Netflix.