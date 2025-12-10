Consulte la combinación ganadora del sorteo de Eurojackpot de este martes 9 de diciembre de 2025. La lotería europea, que cuenta con la participación de 16 naciones y ofrece un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros, ha celebrado un nuevo sorteo.

El Eurojackpot, la lotería europea que nació en Ámsterdam en 2011 y que hoy cuenta con la colaboración de 16 países, ha realizado un nuevo sorteo. Aunque el sorteo principal se realiza habitualmente los viernes, hoy se ofrece el resultado correspondiente al sorteo del 9 de diciembre de 2025.

Este juego es conocido por ofrecer un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros y ha llegado a repartir premios de hasta 90 millones de euros. En España, el precio de cada boleto es de 2 euros.

Combinación Ganadora del Eurojackpot

Los resultados del sorteo de hoy, martes 9 de diciembre de 2025, son:

• Números: 02, 30, 32, 33 y 37

• Soles (Estrellas): La información de los soles no ha sido proporcionada en el resultado, por lo que se recomienda consultar la lista oficial.

Funcionamiento del Sorteo

El mecanismo de juego del Eurojackpot se basa en dos extracciones:

1. Se extraen 5 bolas de un total de 50 números.

2. A continuación, se extraen 2 bolas de un total de 10, que son los llamados «soles» o estrellas.

El sistema de premios está diseñado para ofrecer diversas categorías de premios y mayores posibilidades de ganar.

Aviso Oficial: El periódico no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en la transcripción de los resultados. La única lista oficial y válida para la comprobación y cobro de premios es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado y el organismo oficial del Eurojackpot.