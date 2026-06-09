El célebre actor de 88 años acude al programa de David Broncano en La 1 de TVE, donde desvela que deja la gran pantalla para centrarse en el teatro, y comparte sus reflexiones sobre la visita del Papa León XIV y la actualidad política

El panorama cinematográfico español asiste a un punto de inflexión con el anuncio de la retirada de una de sus figuras más emblemáticas. El actor José Sacristán, de 88 años, ha visitado por primera vez el plató de ‘La Revuelta’ este lunes y ha compartido una confesión inesperada de cara a su futuro profesional: va a dejar el cine de manera definitiva. Durante su conversación con el presentador David Broncano en el espacio de La 1 de TVE, el veterano intérprete se ha sincerado sobre el estado actual de su profesión, ha presentado su último proyecto sobre las tablas y ha expuesto de forma detallada sus consideraciones sobre el escenario político internacional y la reciente visita del Papa León XIV a España.

La presencia de José Sacristán en el programa televisivo tenía como propósito inicial la promoción de ‘El hijo de la cómica’, su nueva propuesta teatral. Se trata de una obra escrita e interpretada por el propio artista, cuyo argumento se vertebra y fundamenta de manera directa en las memorias de Fernando Fernán Gómez. A pesar de que el protagonista de largometrajes de referencia como ‘Para que no me olvides’, ‘El embrujo de Shanghái’ o ‘Magical Girl’ ha confirmado que se encuentra en un estado de salud estupendo teniendo casi 90 años, la decisión de apartarse de los rodajes cinematográficos ya es firme. «Se necesita un tiempo del que yo ya no dispongo. No quiero madrugar más», ha aseverado el creador para justificar los motivos de su marcha de la gran pantalla.

Valoración de la visita del Papa León XIV a España

Más allá de los asuntos estrictamente profesionales, la entrevista en la cadena pública ha propiciado que Sacristán aborde diferentes cuestiones de la esfera política y social, sorprendiendo al público al catalogar al Sumo Pontífice como una persona «muy interesante». Pese a definirse de forma abierta como «ateo» y «comunista», el invitado no ha dudado en felicitar públicamente al Papa León XIV por las directrices mostradas en el transcurso de su viaje oficial a España, ensalzando especialmente sus palabras en lo relativo a la gestión de la inmigración.

«A su discurso brillante en fondo y forma, se impuso la insolencia y prepotencia de poderes económicos y militares, que anulan cualquier principio de independencia y voluntad democrática. Le agradezco su punto de vista», ha remarcado el actor, quien ha calificado el paso del Pontífice por el país como algo «formidable». Acto seguido, ha analizado la sesión parlamentaria acontecida en el hemiciclo: «Después de la sesión hoy en el Congreso, el cinismo de la gente de Vox es realmente estrepitoso, porque antes de la prioridad nacional está la moral. Cómo adoran al Señor, pero desprecian al prójimo y no hay contradicción mayor».

En esa misma línea de análisis internacional, Sacristán ha defendido la postura del Papa frente a otros líderes globales. «En estos momentos y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara al energúmeno llamado Donald Trump, y con toda la que está cayendo con un Netanyahu miserable. La vulgaridad, la ordinariez, ¿cómo es posible que el pueblo americano haya escogido a éste como presidente? Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila», ha manifestado ante los espectadores.

Las preguntas clásicas de David Broncano

Como viene siendo habitual en el formato de entretenimiento de TVE, el desarrollo de la entrevista ha conducido a las tradicionales cuestiones que el presentador formula de manera sistemática a todos los invitados que acuden al espacio. Al ser interrogado por la cantidad de relaciones sexuales que ha mantenido a lo largo del último mes, el galardonado intérprete ha reaccionado con ironía y ha dejado otro de los grandes titulares de la noche al desvelar: «Llevo sin tener una erección desde el nombramiento de Su Majestad, el Rey Juan Carlos».

De este modo, la primera intervención de José Sacristán en ‘La Revuelta’ se ha saldado con una combinación de anuncios profesionales de gran trascendencia para la cultura española, la presentación de su homenaje teatral a Fernando Fernán Gómez y un firme posicionamiento ante los debates de la actualidad informativa.