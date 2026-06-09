La producción de la serie de HBO en Vancouver se detendrá durante casi todo el mes de junio, una pausa que afectará al calendario establecido y que coincide geográficamente con el evento deportivo

El calendario de producción de la tercera —y posiblemente última— temporada de ‘The Last of Us’ ha sufrido un contratiempo relevante. El rodaje de la aclamada serie de televisión se ha suspendido de manera repentina y permanecerá detenido durante varias semanas, una situación excepcional que va a afectar de forma directa a la planificación de las jornadas de grabación establecidas y, con total seguridad, a las futuras fechas de estreno previstas por la compañía.

Las grabaciones de la nueva tanda de episodios de la ficción comenzaron de forma oficial el pasado 2 de marzo y la previsión inicial contemplaba que los trabajos concluyeran el 27 de noviembre de este año. No obstante, ante este nuevo escenario, en estos momentos se desconoce si el equipo técnico y artístico logrará cumplir con los plazos instituidos y llegará a tiempo para finalizar en la fecha que se había programado. Por su parte, la plataforma de contenidos audiovisuales HBO no ha ofrecido hasta la fecha ninguna explicación oficial sobre los motivos que han provocado este suceso, aunque los analistas del sector ya manejan una hipótesis muy sólida que argumenta las razones de esta pausa.

Un parón planificado en la Columbia Británica

Los datos oficiales confirman que la producción de la tercera temporada de ‘The Last of Us’ se va a detener de forma estricta desde el 1 hasta el 28 de junio. A pesar de que esta interrupción temporal en la actividad ya se encontraba prevista dentro de los esquemas internos, las causas oficiales de la misma todavía no han sido ratificadas de forma pública por los responsables del proyecto.

La confirmación del cese temporal de la actividad se ha dado a conocer formalmente a través del directorio oficial de producciones en curso de la provincia de la Columbia Británica, en Canadá. En este registro administrativo, el proyecto cinematográfico de ‘The Last of Us’ figura inscrito bajo el seudónimo de ‘Calm Current’, localizándose su set de filmación principal en la ciudad de Vancouver. Las fechas del inicio de la actividad, fijadas en el 2 de marzo, así como el límite fijado para el 27 de noviembre, coinciden plenamente con los reportes sectoriales publicados por el medio especializado ‘ScreenRant’.

La coincidencia geográfica con el Mundial de Fútbol 2026

De acuerdo con la información aportada por el citado medio de comunicación, la hipótesis principal que justifica este parón técnico apunta de forma directa a la celebración del Mundial de Fútbol 2026. Este acontecimiento deportivo internacional se desarrollará de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, abarcando desde el 11 de junio hasta el 29 de julio.

La coincidencia de fechas resulta determinante, ya que las enormes dimensiones organizativas de un evento de estas características y las estrictas medidas de seguridad que se requieren en las ciudades anfitrionas pueden llegar a dificultar notablemente la logística y el desarrollo ordinario de un rodaje audiovisual de gran envergadura. Esta problemática afecta de lleno a ‘The Last of Us’, puesto que la localización geográfica de la filmación de la serie coincide de manera directa con el emplazamiento de algunos de los partidos programados para la cita futbolística.