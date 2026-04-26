El Mutua Madrid Open 2026 entra este lunes 27 de abril en una jornada clave en la Caja Mágica, con protagonismo español en el cuadro masculino y uno de los grandes partidos del torneo en el cuadro femenino. Alejandro Davidovich y Dani Mérida serán los dos españoles en pista, mientras que el duelo entre Aryna Sabalenka y Naomi Osaka aparece como uno de los grandes atractivos del día.

La jornada podrá seguirse en España a través de Teledeporte, RTVE Play y Movistar Plus+. RTVE incluye en su programación deportiva del lunes la sesión de día del Mutua Madrid Open desde las 11:00 horas y la sesión de noche desde las 20:00 horas.

Davidovich abre la jornada ante Ruud

El primer español en jugar será Alejandro Davidovich, que se enfrentará a Casper Ruud en la Pista Manolo Santana a partir de las 11:00 horas. El malagueño llega después de superar a Pablo Carreño en su estreno en Madrid y tendrá ahora una prueba de máxima exigencia ante el vigente campeón del torneo.

El partido entre Davidovich y Ruud corresponde a la tercera ronda del cuadro masculino y abrirá una programación de mucho nivel en la pista central.

Dani Mérida busca otra sorpresa ante Tsitsipas

El otro español del día será Dani Mérida, una de las grandes sensaciones del torneo. El madrileño se medirá a Stefanos Tsitsipas en la Pista Arantxa Sánchez Vicario, en el segundo turno de la jornada, después del partido entre Bencic y Baptiste.

Mérida llega lanzado tras superar la fase previa y eliminar a Marco Trungelliti y Corentin Moutet. Su victoria ante el francés, por 6-3 y 6-4, le permitió acceder a la tercera ronda y consolidarse como una de las revelaciones españolas del Mutua Madrid Open.

Sabalenka – Osaka, el partidazo del cuadro femenino

En el cuadro femenino, el gran foco estará puesto en el duelo entre Aryna Sabalenka y Naomi Osaka, programado en la Pista Manolo Santana no antes de las 13:00 horas. La número uno del mundo y defensora del título se mide a una rival de enorme nombre en un partido con aroma de gran cita.

La jornada también contará con otros encuentros destacados, como Linda Noskova – Coco Gauff, Terence Atmane – Alexander Zverev, Daniil Medvedev – Kjaer y Khachanov – Mensik.

Horario y dónde ver el Mutua Madrid Open del lunes 27 de abril

Torneo: Mutua Madrid Open 2026

Fecha: lunes 27 de abril de 2026

Sede: Caja Mágica, Madrid

Dónde ver por TV y online: Teledeporte, RTVE Play y Movistar Plus+

Inicio de la sesión de día: 11:00 horas

Inicio de la sesión de noche: 20:00 horas

Partidos destacados del lunes 27 de abril

Pista Manolo Santana

11:00 horas: Alejandro Davidovich – Casper Ruud

No antes de las 13:00 horas: Aryna Sabalenka – Naomi Osaka

No antes de las 16:30 horas: Linda Noskova – Coco Gauff

No antes de las 20:00 horas: Terence Atmane – Alexander Zverev

Pista Arantxa Sánchez Vicario

11:00 horas: Belinda Bencic – Hailey Baptiste

A continuación: Stefanos Tsitsipas – Dani Mérida

A continuación: Daniil Medvedev – Kjaer

No antes de las 19:00 horas: Marta Kostyuk – Caty McNally

A continuación: Karen Khachanov – Jakub Mensik

El Mutua Madrid Open afronta así una jornada de lunes con grandes nombres, presencia española y partidos decisivos para definir el camino hacia los octavos de final. Davidovich buscará dar un golpe ante Ruud, mientras que Dani Mérida intentará prolongar su semana soñada ante Tsitsipas.