El diestro Andrés Roca Rey continúa ingresado este domingo 26 de abril de 2026 en el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, donde se recupera de la grave cornada sufrida el pasado 23 de abril en la Plaza de Toros de la Real Maestranza durante la Feria de Abril. El torero permanece estable, sin signos de infección, aunque los médicos han decidido mantener la hospitalización mientras evoluciona la herida y se valora la retirada de los drenajes.

El percance se produjo cuando Roca Rey entraba a matar al quinto toro de la tarde en la Maestranza. El parte médico inicial describió una cornada muy grave en el muslo derecho, con dos trayectorias que sumaban unos 35 centímetros, una descendente de 20 centímetros y otra ascendente de 15. La lesión provocó importantes daños musculares, aunque no afectó a estructuras vasculares principales, un dato clave en la evolución del torero.

Roca Rey evoluciona favorablemente, pero seguirá ingresado

La evolución de Roca Rey está siendo favorable dentro de la gravedad de la lesión. Tras ser intervenido de urgencia en la enfermería de la plaza y trasladado posteriormente al hospital, el torero pasó por la UCI antes de continuar su recuperación en planta. Los últimos partes apuntan a una evolución sin fiebre ni infección, aunque la recuperación será compleja por el alcance de los daños musculares.

El equipo médico mantiene la vigilancia sobre la herida y está pendiente de la retirada de los drenajes. Si la evolución continúa sin complicaciones, el alta hospitalaria podría llegar en los próximos días, aunque el torero deberá seguir después un proceso de rehabilitación y reposo.

Una cornada que obliga a cambiar su calendario

La grave cogida de Andrés Roca Rey en Sevilla obligará al diestro peruano a modificar sus compromisos más inmediatos. La recuperación exigirá prudencia, tratamiento médico y rehabilitación, por lo que su regreso a los ruedos dependerá de la evolución de la herida y de la respuesta muscular en las próximas semanas.

El percance ha generado una gran preocupación en el mundo taurino, especialmente por la violencia de la cogida y por el lugar de la lesión. Sin embargo, el hecho de que no hubiera daño vascular grave ha sido determinante para que el pronóstico, aunque serio, permita una evolución positiva.

El entorno de Roca Rey permanece pendiente de su recuperación

Durante estos días, el torero ha estado acompañado por su entorno más cercano en Sevilla. Familiares, amigos y personas vinculadas al mundo del toro han seguido de cerca su evolución tras una de las cornadas más graves de la Feria de Abril.

La atención se mantiene ahora en el proceso hospitalario y en los próximos pasos médicos. Roca Rey afronta una recuperación exigente, pero el último parte ofrece un mensaje de tranquilidad: el torero se encuentra estable, la herida no presenta infección y la evolución avanza dentro de lo esperado.