Representantes de la OTAN y del Ministerio de Defensa de España se reúnen este jueves en Madrid en el primero de los dos encuentros bilaterales destinados a evaluar el gasto militar del país y el progreso en el cumplimiento de los compromisos de capacidades adquiridos con la Alianza Atlántica.

Se trata de un proceso periódico de evaluación, acordado durante la cumbre de La Haya en junio de 2025, que busca medir cómo los aliados cumplen con sus objetivos de inversión y desarrollo de capacidades militares. Las reuniones, denominadas Step 3, se celebrarán este jueves y viernes y servirán para revisar el avance español en los compromisos asumidos para el período 2025-2029.

Fuentes del Ministerio de Defensa han señalado a EFE que, tras analizar los datos presentados por España, la OTAN publicará a mediados de febrero su estimación inicial sobre el gasto en defensa del país.

Modernización y programas militares

Durante las reuniones, los responsables de Defensa expondrán los objetivos del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el aumento de efectivos en curso y los 79 programas militares de modernización en los que España está inmersa actualmente. Según el ministerio, estos programas representan un «ambicioso esfuerzo» que ha elevado la inversión en defensa hasta los 33.123 millones de euros en 2026, reforzando el compromiso de España con la OTAN.

Los programas incluyen sistemas avanzados, infraestructuras, ciberdefensa, inteligencia y capacidades espaciales, alineadas con los estándares operativos de la Alianza Atlántica. Una parte significativa de la inversión se canaliza a través del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado en abril de 2025, que contempla 10.741 millones de euros adicionales ejecutados en su totalidad este año, según el Ministerio.

El objetivo del Gobierno español es alcanzar un gasto en defensa equivalente al 2,1 % del PIB, cifra comprometida en la cumbre de La Haya, frente al 5 % previsto por otros aliados. Aunque la OTAN considera que cumplir plenamente con las exigencias de capacidades podría requerir un 3,5 % del PIB, el Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que los objetivos son alcanzables con la inversión actual.

Planes Especiales de Modernización y despliegue internacional

Entre los 79 programas destacan los 31 Planes Especiales de Modernización, que abarcan desde vehículos de combate y artillería autopropulsada hasta radares, buques, helicópteros multipropósito y satélites radar. También se incluye la modernización de fragatas F-100, aviones de instrucción y sistemas de guerra electrónica.

Además, España mantiene su compromiso internacional: alrededor de 4.000 militares y guardias civiles permanecerán desplegados en 15 países durante 2026, según aprobó el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2025.

Con estas reuniones, España busca consolidar su posición dentro de la OTAN, mostrando avances en modernización, capacidades y compromisos internacionales, mientras la Alianza evalúa si los esfuerzos del país cumplen con los estándares acordados.