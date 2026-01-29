La ciudad de Huelva ha despedido este jueves a las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), 28 de ellas vecinos de distintos municipios de la provincia, con un funeral religioso presidido por los Reyes de España, tras la cancelación del homenaje de Estado inicialmente previsto.

La ceremonia tuvo lugar a las 18:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín, oficiada por el obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra, acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el obispo emérito, José Vilaplana.

En un gesto de gran significado para la ciudad, la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, fue trasladada al Palacio de Deportes para presidir el altar, reforzando la tradición mariana de la localidad. La elección de este recinto, con capacidad para 5.000 personas, permitió una asistencia masiva, superando las limitaciones de aforo de la Catedral de La Merced, donde originalmente se había planificado el funeral.

El funeral, concebido inicialmente como un acto íntimo por la diócesis, cobró mayor relevancia tras la cancelación del homenaje de Estado, previsto para el 31 de enero. El aplazamiento fue anunciado por los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, alegando la “falta de disponibilidad” de las familias, aunque algunos afectados han expresado su malestar por la gestión de la tragedia y el carácter laico del acto original.

Por deseo mayoritario de las familias, la ceremonia se celebró en un formato religioso y abierto a toda la ciudadanía. Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas; y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, destacó que el acto permitió a los familiares despedir a sus seres queridos “desde la fe y con la participación de toda la comunidad”. Para facilitar el desplazamiento, el Ayuntamiento habilitó un servicio gratuito de autobuses urbanos que conectó los barrios con el pabellón desde las 15:45 horas.