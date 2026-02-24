ST. JAMES’ PARK – El Newcastle United ya está entre los dieciséis mejores equipos de Europa. El conjunto dirigido por Eddie Howe certificó este martes su clasificación para los octavos de final de la Champions League tras imponerse por 3-2 al FK Qarabag, cerrando una eliminatoria que dominó de principio a fin con un global de 8-3.

Sentencia en diez minutos

El equipo inglés no dio margen a la sorpresa y salió a morder desde el pitido inicial. En apenas diez minutos, el Newcastle ya había despejado cualquier duda sobre el desenlace del encuentro:

Sandro Tonali (4′) : Abrió el marcador tras cazar un rebote del guardameta Kochalski a disparo de Osula.

: Abrió el marcador tras cazar un rebote del guardameta Kochalski a disparo de Osula. Joelinton (6′): Amplió la ventaja con un soberbio derechazo a la escuadra tras una asistencia precisa de Barnes.

Con el 2-0 inicial, el Newcastle monopolizó la posesión y controló el ritmo del juego, aunque el Qarabag avisó antes del descanso con una gran parada de Ramsdale a disparo de Camilo Durán.

Un segundo tiempo de intercambio de golpes

Tras el paso por vestuarios, el partido entró en una fase vibrante. Sven Botman puso el 3-0 en el minuto 52 con un potente testarazo tras un centro de Trippier, lo que parecía presagiar una goleada mayor. Sin embargo, el Qarabag sacó su orgullo:

Camilo Durán recortó distancias en el 50′ con un gran gol cruzado. Elvin Cafarquliyev firmó el 3-2 definitivo en el 56′, aprovechando el rechace de un penalti que Ramsdale le había detenido previamente a Jankovic.

Gestión de esfuerzos y debut

Con la eliminatoria sentenciada, Eddie Howe movió el banquillo dando entrada a jugadores como Gordon, Willock y Lewis Hall, e incluso propició el debut del joven Leo Shahar. El Qarabag, a pesar de la derrota, se despidió de la competición con la cabeza alta, incomodando la salida de balón local hasta el último suspiro del descuento.