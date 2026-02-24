El fútbol europeo ha vivido una de sus noches más sorprendentes de los últimos años. El FK Bodo/Glimt ha hecho historia este martes al eliminar al Inter de Milán en los dieciseisavos de final de la Champions League. El equipo noruego, que ya traía una ventaja de 3-1 de la ida, no solo resistió el empuje local, sino que se impuso por 1-2 en el Giuseppe Meazza, cerrando la eliminatoria con un contundente 5-2 en el global.

Resistencia italiana y castigo noruego

El Inter de Cristian Chivu saltó al campo con la obligación de remontar y dominó la posesión durante gran parte del encuentro (66%). Sin embargo, la falta de puntería y la solidez defensiva del Bodo/Glimt desesperaron a la grada de San Siro. Tras una primera parte sin goles, el equipo visitante aprovechó los espacios y el nerviosismo local para sentenciar:

Minuto 57: Jens Hauge abrió el marcador tras aprovechar un error defensivo de Akanji, silenciando el estadio milanés.

abrió el marcador tras aprovechar un error defensivo de Akanji, silenciando el estadio milanés. Minuto 71: Hakon Evjen anotó el segundo tras una asistencia del propio Hauge, obligando al Inter a una remontada imposible de cuatro goles en menos de 20 minutos.

El gol de la honra no fue suficiente

El Inter intentó tirar de orgullo en el tramo final. Alessandro Bastoni recortó distancias en el minuto 75 con un disparo que superó al guardameta Haikin tras la revisión del VAR. A pesar de los 23 disparos totales de los nerozzurri y de un remate al palo de Manuel Akanji que pudo cambiar el guion, el marcador no volvió a moverse.

Un hito histórico para Noruega

Con este resultado, el Bodo/Glimt se convierte en el primer equipo noruego en la historia en alcanzar los octavos de final de la Champions League bajo el formato actual. El equipo de Kjetil Knutsen, que ya había sorprendido eliminando a equipos de grandes ligas en la fase de grupos, confirma que su éxito no es fruto de la casualidad.

Por su parte, el Inter firma un sonoro fracaso europeo. Tras haber sido finalista en la pasada edición, el conjunto italiano cae en la primera ronda eliminatoria ante un rival, a priori, muy inferior.