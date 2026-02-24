El idilio de José Luis Mendilibar con las competiciones europeas ha llegado a su fin esta temporada. El Olympiacos no pudo obrar una nueva gesta en el BayArena y se despide de la Champions League tras empatar sin goles ante el Bayer Leverkusen. El resultado hace valer el 0-2 cosechado por los alemanes en la ida, dejando al conjunto heleno fuera de los octavos de final en un partido gris que solo dejó noticias negativas para el cuadro de Xabi Alonso: la lesión de Lucas Vázquez.

Un trámite sin historia sobre el césped

El partido fue, desde el inicio, un ejercicio de pragmatismo por parte del Leverkusen. Con un once marcado por la presencia española (Lucas Vázquez, Aleix García y Grimaldo), los locales controlaron el ritmo sin necesidad de pisar el acelerador.

Conscientes de su ventaja, el equipo de la aspirina se replegó con orden, cediendo la iniciativa a un Olympiacos que mostró una alarmante falta de creatividad. Los de Mendilibar, que nos tienen acostumbrados a la épica (como en el recordado 1-2 ante el Ajax), esta vez no encontraron la llave para inquietar a Blaswich. Solo Gelson Martins, con algunos chispazos individuales, intentó romper la monotonía de una zaga alemana muy sólida.

Grimaldo rozó el gol y Lucas Vázquez se rompió

Lo poco reseñable del encuentro nació de las botas de Alejandro Grimaldo. El lateral valenciano, el jugador con más luz en una tarde nublada, estrelló un potente zurdazo en el travesaño, en lo que fue la ocasión más clara para haber movido el marcador.

Sin embargo, la peor noticia para el Leverkusen llegó en forma de lesión. Lucas Vázquez sufrió un pinchazo muscular que le obligó a pedir el cambio de inmediato. A falta de pruebas médicas que determinen el alcance exacto, el gallego parece que se enfrentará a varias semanas de baja justo cuando llega el tramo decisivo de la temporada.

Final de trayecto para Mendilibar

El técnico de Zaldibar, especialista en exprimir al máximo los recursos de sus plantillas en Europa, se queda esta vez sin «milagros» en la chistera. Olympiacos cierra su participación europea con una imagen pobre en Alemania, donde la obligación de remontar nunca se tradujo en ocasiones reales de peligro.