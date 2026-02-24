La ONCE ha celebrado sus sorteos diarios repartiendo fortuna en todo el territorio nacional. El Cupón Diario, el juego más emblemático de la organización, y el dinámico Super Once ya han arrojado sus combinaciones ganadoras para esta jornada.

Aquí tienes los números premiados:

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado hoy otorga un premio principal de 35.000 euros por billete, y «La Paga» ofrece al afortunado poseedor de la serie ganadora un sueldo de 3.000 euros al mes durante 25 años.

• Número premiado: 30929

• Serie (La Paga): 001

Super Once

El Super Once ha realizado sus tres sorteos diarios. A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo más reciente de la noche:

Combinación Ganadora:

03 – 12 – 20 – 25 – 31 – 35 – 36 – 39 – 40 – 41 – 44 – 45 – 52 – 56 – 61 – 69 – 70 – 71 – 75 – 82

Información sobre los sorteos

• Cupón Diario: Se celebra de lunes a jueves. Por solo 1,5 €, puedes optar a 55 premios de 35.000 €. Por 0,5 € adicionales, puedes jugar a «La Paga».

• Super Once: Es un juego de participación diaria donde eliges entre 5 y 11 números de una matriz de 80. En cada sorteo se extraen 20 bolas, y los premios dependen de la cantidad de números apostados y acertados.

Los resultados mostrados son provisionales. Se recomienda consultar la lista oficial de premios en los puntos de venta autorizados de la ONCE o a través de su página web oficial para confirmar cualquier posible premio.