José Juan Romero, técnico del AD Ceuta FC, mostró su enfado tras la derrota de su equipo ante el SD Huesca (2-0), especialmente por la expulsión de Marcos en el minuto 29 del partido.

En sus declaraciones, Romero aseguró que jugar gran parte del encuentro con diez jugadores fue “muy difícil en esta categoría” y criticó que la acción de Marcos no fuese revisada en el VAR: “Si lo de Marcos fuera a favor del Ceuta, iría al VAR. Es mucho tiempo para adulterar el partido de esa manera. Las jugadas hay que revisarlas detenidamente”.

El entrenador también reflexionó sobre el arbitraje y el uso de la tecnología: “No es que los árbitros decidan peor, sino cómo se usa el VAR, un aparato que podríamos aprovechar más porque entrenadores y futbolistas nos jugamos mucho en cada partido”.

A pesar de la derrota, Romero destacó la actuación de su equipo: “El Ceuta ha sido mejor con diez y once en prácticamente todos los aspectos del juego. El partido lo decide la expulsión y nuestros errores. Pero me quedo con el partido de mi equipo, uno de los mejores fuera de casa. Ahora debemos preparar los dos partidos en casa para recuperar puntos y asegurar la permanencia”.

Con esta derrota, el Ceuta mantiene un récord irregular en la segunda vuelta, pero Romero confía en mantener la línea de juego mostrada fuera de casa para conseguir los puntos necesarios y continuar en la categoría.