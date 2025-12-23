Neymar Jr. vuelve a enfrentarse a uno de los capítulos más duros de su carrera. El astro brasileño fue intervenido quirúrgicamente para tratar la lesión en el menisco medial de su rodilla, una dolencia que arrastraba desde principios de año y que le obligó a decir adiós al tramo final de la temporada. Si todo evoluciona según lo previsto, el delantero podría regresar a los terrenos de juego a principios de febrero de 2026.

Tras un cierre de curso casi perfecto para el Santos —con permanencia asegurada y clasificación para la Copa Sudamericana—, el brasileño tuvo que pasar nuevamente por ‘boxes’. La artroscopia, realizada con éxito, fue confirmada por el propio club paulista a través de un comunicado oficial:

“Se le realizó una artroscopia para tratar un desgarro en el menisco medial. La cirugía fue exitosa y el atleta se encuentra bien. Neymar Jr. recibirá el alta esta tarde y comenzará su proceso de rehabilitación, que será coordinado por su fisioterapeuta Rafael Martini”.

El cuerpo de Neymar dijo basta tras una temporada marcada por el desgaste físico. En su primer curso completo después del calvario vivido en Arabia Saudí por la rotura del ligamento cruzado, el brasileño volvió a convivir con las lesiones. Tras el encuentro ante Flamengo, el cuerpo médico del Santos le comunicó que su temporada había terminado. Sin embargo, Ney se negó a rendirse y disputó los últimos tres partidos del Peixe claramente mermado, llegando incluso a infiltrarse para mitigar el dolor.

Con los objetivos cumplidos y la operación ya superada, Neymar inicia ahora un proceso clave para su futuro inmediato. Su continuidad en el Santos sigue siendo una incógnita, aunque las negociaciones para ampliar su contrato hasta junio de 2026 continúan abiertas. Todo con un objetivo entre ceja y ceja: disputar el Mundial con Brasil, la que podría ser su última oportunidad de tocar la gloria con la Canarinha.

El deseo de volver a vestir la camiseta nacional sigue intacto. Neymar no juega con Brasil desde septiembre de 2023, cuando una grave lesión ante Uruguay cambió el rumbo de su carrera. Desde entonces, tanto el jugador como la selección han vivido una auténtica travesía en el desierto. Con Carlo Ancelotti ya al frente del combinado brasileño y Neymar despertando de su letargo, el sueño vuelve a parecer posible.

“Haré todo lo posible, incluso lo imposible, para que este Mundial vuelva a Brasil. Si llegamos a la final, prometo que marcaré. En julio me lo podrán cobrar”, aseguró Neymar recientemente en el programa brasileño Tardezinha. Con un mensaje directo al nuevo seleccionador, cerró con una súplica cargada de ambición: “Hola, Ancelotti: ¡ayúdanos!”.