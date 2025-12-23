El Real Madrid continúa rastreando el mercado en busca de un centrocampista que refuerce su plantilla de cara a la próxima temporada. Tras la petición de Xabi Alonso por Martín Zubimendi el pasado verano, en el club blanco se manejan distintos nombres como Angelo Stiller o Adam Wharton. Sin embargo, en Valdebebas siempre se presta especial atención a los futbolistas que finalizan contrato.

Desde Arabia Saudí apuntan directamente a Rubén Neves como una opción real para el conjunto blanco. El centrocampista portugués termina contrato con el Al Hilal el próximo mes de junio y todo indica que no continuará en el fútbol saudí. A sus 29 años, el exjugador del Oporto busca regresar a Europa para afrontar un nuevo reto deportivo.

Hamad Al Jaber, exjugador del Al Hilal, fue contundente al referirse al futuro del portugués en declaraciones al canal MBC:

“Me temo que Neves se mudará del Al Hilal al Real Madrid gratis después de que su contrato con el equipo expire al final de esta temporada. Hay clubes de la Premier League que quieren ficharle, pero los contratos que le ofrecen son de tres años, hasta que cumpla 31. Está el Real Madrid, y estoy seguro de que hay otros clubes interesados”.

Ante la negativa del jugador a renovar, el club saudí estaría dispuesto a facilitar su salida incluso en el próximo mercado invernal. Según informaciones procedentes de Arabia, el Al Hilal aceptaría una oferta de entre 15 y 20 millones de euros para evitar perder al futbolista sin coste alguno en verano.

Entre los equipos que siguen de cerca la situación de Rubén Neves se encuentra el Manchester United, uno de los clubes de la Premier League más interesados en hacerse con los servicios del centrocampista portugués. Mientras tanto, el Real Madrid permanece atento a una operación que podría convertirse en una oportunidad estratégica de mercado.