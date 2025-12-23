El Área Sanitaria de Ceuta ha formalizado la firma del Acuerdo de Gestión para el año 2026, un documento clave que marca las líneas estratégicas, los objetivos asistenciales y los estándares de calidad que regirán la atención sanitaria en la ciudad durante el próximo ejercicio.

El acuerdo fue suscrito por la directora general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz; el director territorial del INGESA en Ceuta, Jesús Lopera; y el gerente de Atención Sanitaria del Área Sanitaria de Ceuta, Carlos Ramírez, reafirmando así el compromiso de la institución con una gestión eficiente y una atención centrada en la ciudadanía.

Los Acuerdos de Gestión constituyen uno de los principales instrumentos de planificación del sistema sanitario público, ya que recogen las directrices, metas y estándares de calidad que deben cumplir tanto el Hospital Universitario de Ceuta como los centros de salud de la ciudad. Su objetivo es garantizar una atención integral, segura y de calidad, ajustada a las necesidades de la población, a la cartera de servicios disponible y a la financiación asignada.

Este documento pone el foco en los problemas de salud específicos de la población ceutí, estableciendo elevados niveles de calidad científico-técnica y de seguridad para los pacientes, así como una especial atención a la prevención y a la promoción de la salud en el ámbito territorial.

Asimismo, el Acuerdo de Gestión para 2026 fija de manera anticipada los criterios que determinarán la productividad variable del personal del INGESA, es decir, la retribución ligada al cumplimiento de objetivos. De este modo, las y los profesionales conocerán con antelación los indicadores que se tendrán en cuenta, un sistema que se considera más justo, transparente y adecuado.

Durante el acto de la firma, la directora general del INGESA destacó que este acuerdo supone “un antes y un después en la vida de los acuerdos de gestión”, subrayando el avance en la mejora de los procesos de gestión y de la calidad asistencial. Como ejemplo de esta evolución positiva, Muñoz recordó el reciente reconocimiento a las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta en los Best Spanish Hospitals Awards.

“Vivimos un momento inmejorable en el Área Sanitaria de Ceuta para avanzar hacia los más altos estándares de calidad. Contamos con el mayor presupuesto de la historia y estamos batiendo récords en número de profesionales que trabajan en este servicio público de salud. Avanzamos por el buen camino”, concluyó.