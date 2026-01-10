La tensión extradeportiva marca la previa del gran duelo de cuartos de final de la Copa África entre Nigeria y Argelia. A pesar de las amenazas de plante por parte de los jugadores nigerianos, entre ellos los sevillistas Akor Adams y Chidera Ejuke, las «Súper Águilas» finalmente viajarán a Marrakech para disputar el encuentro este sábado, 10 de enero de 2026.

El conflicto: Ndidi se ofrece a pagar las primas

La plantilla de Nigeria amenazó con no desplazarse al partido tras no haber recibido los pagos acordados por las cuatro victorias acumuladas en el torneo. El capitán Wilfred Ndidi ha tenido que intervenir públicamente para calmar las aguas, llegando a comprometerse a pagar las primas de su propio bolsillo si la federación no lo hace antes del sábado. Aunque el periodista de la BBC Olúwashínà Okeleji confirma que el equipo viajará, el ambiente de tensión es máximo.

Detalles del partido: Nigeria vs. Argelia

Este choque es una final anticipada entre dos de los grandes favoritos al título. El ganador se enfrentará en semifinales al vencedor del Marruecos-Camerún.

Fecha: Sábado, 10 de enero de 2026.

Sábado, 10 de enero de 2026. Hora: 17:00 horas (horario peninsular de España).

17:00 horas (horario peninsular de España). Estadio: Gran Estadio de Marrakech, Marruecos.

Gran Estadio de Marrakech, Marruecos. Competición: Cuartos de final de la Copa África 2026.

Dónde ver el partido hoy en TV y online

En España, la cobertura completa del torneo es exclusiva de una única plataforma:

Televisión: El encuentro se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+ (dial 7) y canales específicos como M+ Liga de Campeones .

El encuentro se podrá seguir en directo a través de (dial 7) y canales específicos como . Online / Streaming: Disponible a través de la aplicación de Movistar Plus+ para todos los dispositivos.

Impacto en LaLiga: Bajas para Sevilla y Celta

El avance de Nigeria en el torneo tiene consecuencias directas para el fútbol español: