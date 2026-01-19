Renfe ha puesto en marcha desde este martes un plan alternativo de transporte para mantener los servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, debido a la interrupción de la circulación ferroviaria en un tramo de la línea a su paso por la provincia de Córdoba. El operativo incluye un transbordo por carretera entre Villanueva de Córdoba y la capital cordobesa, evitando así la zona afectada por el accidente registrado en el tramo de Adamuz.

Según ha informado la compañía en un comunicado, este dispositivo estará operativo mientras permanezca suspendida la circulación ferroviaria en dicho punto. Renfe trabaja ya en la puesta a la venta de los billetes correspondientes a estos servicios especiales y recomienda que se acojan a este plan alternativo aquellos viajeros que necesiten desplazarse “por motivos estrictamente necesarios”.

El trayecto en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba supondrá un incremento en los tiempos de viaje, aunque permitirá mantener varias conexiones diarias. Desde Madrid-Puerta de Atocha habrá salidas hacia Sevilla a las 7:00, 11:00, 15:00 y 19:00 horas, y hacia Málaga a las 9:00, 13:00 y 17:00 horas.

En sentido inverso, los trenes desde Sevilla partirán a las 6:03, 9:55, 14:01 y 18:03 horas, mientras que desde Málaga lo harán a las 7:55, 11:55 y 15:55 horas. Estas frecuencias se mantendrán durante todos los días que esté suspendido el tramo ferroviario afectado en la provincia de Córdoba.

En cuanto a las paradas intermedias, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano. Los servicios entre Córdoba y Málaga pararán en Antequera, mientras que entre Sevilla y Córdoba no se contemplan paradas intermedias.

Renfe ha recordado que los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de sus billetes originales y adquirir nuevos títulos de transporte adaptados al plan alternativo, así como realizar cambios con devolución de la diferencia de precio, si procede.