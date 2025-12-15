A continuación, le ofrecemos la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 15 de diciembre de 2025. La Primitiva consiste en seleccionar seis números de un total de 49. El premio de mayor cuantía (el BOTE) se obtiene al acertar la combinación de los seis números principales más el reintegro. ¡Mucha suerte a todos los participantes!

Combinación ganadora de La Primitiva

La combinación ganadora de seis cifras extraída en el sorteo de La Primitiva de hoy es la siguiente:

08, 14, 25, 27, 31 y 36

Adicionalmente, se han extraído los números que completan la categoría especial:

• Complementario: 39

• Reintegro: 1

(El número complementario se extrae para premiar a aquellos jugadores que acierten cinco de los seis números de la combinación ganadora, más este número extra. El reintegro se extrae de un bombo aparte, entre el 0 y el 9.)

Funcionamiento del Sorteo

La Primitiva se basa en acertar seis números diferentes (entre el 1 y el 49) de la combinación ganadora. El gran premio se consigue acertando los seis números principales y el número de reintegro.

Aviso Importante

La información de los resultados se publica a partir de las 21:25 horas. Este medio de comunicación recuerda a sus lectores que la única lista oficial y válida para la comprobación de los premios es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado, no haciéndose responsable de posibles errores u omisiones en la publicación.