Ponemos a su disposición toda la información relevante sobre los sorteos de la ONCE celebrados hoy, lunes 15 de diciembre de 2025. Los resultados del Cupón Diario y del Super Once ya están disponibles. ¡Les deseamos mucha suerte!

Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario es el sorteo de mayor tradición de la organización, habiéndose iniciado bajo el nombre de Cupón Pro-Ciegos en 1939. En la actualidad, el juego otorga premios a un número de cinco cifras más una serie de tres cifras que, en caso de coincidir, da acceso al premio asociado conocido como «La Paga», dotado con 36.000€ al año durante 25 años.

El número premiado en el sorteo de este lunes, 15 de diciembre de 2025, ha sido el:

74902

La serie agraciada, clave para obtener La Paga, es la:

018

Cabe recordar que los viernes se celebra el Cuponazo, y los fines de semana el Sueldazo, sorteos que ofrecen premios de mayor cuantía.

Resultado del Super Once

El Super Once es otro de los juegos que la ONCE celebra diariamente. El sorteo se basa en una matriz de 80 números. Los participantes eligen entre cinco y once números, y la combinación ganadora está compuesta por veinte números extraídos de la matriz.

La combinación ganadora del Super Once de hoy es la siguiente:

05, 11, 14, 15, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 43, 50, 62, 68, 72, 78, 81 y 82

Aviso Importante

La dirección de este periódico recuerda a todos los lectores que la única lista oficial y válida para la comprobación de los premios es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado. El medio no se responsabiliza de los errores u omisiones que pudieran existir en la transcripción de los números.