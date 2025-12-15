Ponemos a disposición de nuestros lectores la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 15 de diciembre de 2025. La Bonoloto es uno de los juegos de azar más populares en España, regulado por Loterías y Apuestas del Estado, que destina el 55% de su recaudación a premios. ¡Mucha suerte a todos los participantes!

Combinación ganadora de la Bonoloto

El sorteo diario de la Bonoloto ya tiene su combinación ganadora. Para optar a los diferentes premios, los jugadores deben haber acertado seis números de su boleto, sin contar el número complementario y el reintegro.

La combinación ganadora de seis cifras extraída hoy es:

03, 13, 17, 27, 29 y 48

Junto a esta, se han extraído los siguientes números adicionales:

• Complementario: 20

• Reintegro: 9

Cómo se juega a la Bonoloto

Los apostantes pueden optar por dos modalidades de juego:

1. Apuesta Simple: Permite jugar de 1 a 8 apuestas por boleto, debiendo elegir 6 números en cada una.

2. Apuesta Múltiple: Permite seleccionar hasta un máximo de 11 números en una sola apuesta. Lógicamente, a mayor número de múltiples, mayores son las posibilidades de ganar, pero también el coste de la apuesta.

El juego también permite participar para un solo sorteo (diario) o realizar una apuesta semanal, validando el boleto antes del primer sorteo y participando con la misma combinación de lunes a sábado.

Aviso Importante

Este medio de comunicación informa que la única lista oficial y válida para la comprobación de los premios es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado, y no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en la publicación.