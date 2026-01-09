Carlos Hernández ya deja su huella también en el apartado ofensivo. El central jienense anotó ante el Andorra uno de los dos tantos que permitieron al AD Ceuta asentarse en puestos de playoff, confirmando su importancia capital en el esquema de José Juan Romero.

El capitán blanco atraviesa una temporada sobresaliente. No solo es el jefe de la zaga, sino que además se ha convertido en un ejemplo de regularidad: es el único jugador de la plantilla —y uno de los pocos de toda LaLiga Hypermotion— que ha disputado todos los minutos de las 20 jornadas celebradas hasta la fecha. Un dato que refuerza su apodo de ‘Ironman’.

Con 300 partidos a sus espaldas en la categoría de plata, Hernández siempre ha sido una amenaza en las jugadas a balón parado, faceta en la que ya destacó el pasado curso en Primera RFEF con cuatro goles. Tras rozar el tanto en varias ocasiones durante esta campaña, su insistencia tuvo premio el pasado fin de semana.

En un Ceuta que está firmando una notable primera mitad de temporada y donde nombres como Matos, Marcos Fernández o Rubén Díez están destacando en el plano goleador, la aportación del central añade aún más solidez a un equipo que sueña con cotas mayores.

“Estoy contento por haber ayudado con ese gol, pero sobre todo por la victoria y por estar más cerca del objetivo”, señaló Carlos Hernández tras el triunfo en el primer partido del año, reflejando la mentalidad colectiva de un vestuario que mira con ambición el tramo decisivo del campeonato.