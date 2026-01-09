El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España estuvo marcado por la tensión desde sus primeros minutos, con un protagonista inesperado en la banda: el cruce directo entre Diego Pablo Simeone y Vinicius Jr. Dos figuras de fuerte carácter que protagonizaron un enfrentamiento verbal que no pasó desapercibido.

Ambos coincidieron en la misma zona del campo y, a escasos metros de distancia, el jugador brasileño buscó en varias ocasiones al técnico argentino. Vinicius no rehuyó el contacto ni las palabras, mientras Simeone entró inicialmente al intercambio antes de decidir dirigirse al cuarto árbitro, Víctor García Verdura, para expresar su queja por la actitud del futbolista del Real Madrid.

Según se comentó durante la retransmisión del encuentro, una imagen captada por Movistar Plus+ habría mostrado claramente a Simeone dirigiéndose a Vinicius con una frase contundente: “Te va a echar Florentino, acordate de lo que te digo”. Un comentario que elevó aún más la temperatura de un derbi ya de por sí cargado de tensión.

El cuarto árbitro intervino para pedir calma a ambas partes, aunque los cruces verbales continuaron durante algunos minutos más. Simeone volvió a reclamar la mediación arbitral tras nuevas palabras del brasileño desde el terreno de juego.

Con el avance del partido y la cercanía del descanso, la situación se fue enfriando. Vinicius se centró en el juego y el técnico rojiblanco en dirigir a su equipo. No obstante, antes del final de la primera parte, Simeone llamó a Dani Carvajal para advertirle sobre la conducta de su compañero, señalando la zona donde se había producido el enfrentamiento.

El enganchón tuvo un último capítulo en el minuto 81, cuando Vinicius fue sustituido. De nuevo se cruzaron reproches y ambos se emplazaron a hablar al término del partido. Saltaron chispas entre Simeone y Vinicius en un derbi que dejó claro que la rivalidad se vive tanto dentro como fuera del campo.