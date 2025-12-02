El cupón diario de la ONCE repartió 35.000 euros al número premiado y La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años al acertante de las cinco cifras más la serie.

El Cupón Diario de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), celebrado este lunes 1 de diciembre de 2025 a partir de las 21:25 horas, ha repartido un premio principal de 35.000 euros al número agraciado.

El número premiado y la serie de este lunes son:

Tipo de Premio Número Número Premiado 75068 Serie 038

El premio de La Paga

Además del premio de 35.000 euros a las cinco cifras, el sorteo ofrecía el suculento premio de La Paga. Los afortunados que acierten tanto las cinco cifras del Cupón Diario como el número de la serie asociado ganarán tres mil euros al mes durante 25 años.

Otros premios del cupón diario de la ONCE

El sorteo diario del Cupón de la ONCE ofrece los siguientes premios adicionales:

500 € al número anterior o posterior del primer premio.

200 € a las 4 últimas cifras.

20 € a las 3 últimas cifras.

6 € a las 2 últimas cifras.

1,50 € a la decena de millar.

1,50 € a la última cifra.

Historia del Cupón de la ONCE

El Cupón de la ONCE es el juego más longevo de la organización, habiendo comenzado el 8 de mayo de 1939. En sus inicios, el juego recibía el nombre de ‘prociegos’ y se jugaba por provincias antes de establecerse de forma conjunta en España.