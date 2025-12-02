La AD Ceuta afronta este martes, a partir de las 20:00 horas, un partido clave en sus aspiraciones coperas. El conjunto caballa visita el estadio Pedro Escartín para medirse al CD Guadalajara en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en un encuentro a partido único cuyo vencedor logrará el billete para la tercera ronda, prevista a partir del próximo 16 de diciembre. La competición culminará con la gran final en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Los de José Juan Romero llegan a esta cita con la moral por las nubes tras sus recientes triunfos en Liga Hypermotion frente a la UD Almería y el Burgos. Sin embargo, el técnico ceutí es consciente de que el duelo copero presenta un escenario totalmente diferente: se enfrentan a un rival de inferior categoría, con el plus de motivación que eso supone para el conjunto local y en un campo tradicionalmente complicado.

En caso de que el partido termine en empate tras los 90 minutos reglamentarios, se disputará una prórroga y, si la igualdad persiste, el pase se decidirá desde el punto de penalti.

Romero, firme defensor de la Copa del Rey y que incluso ha llegado a manifestar que el equipo luchará por el título, realizará previsiblemente algunas rotaciones, aunque sin renunciar a la competitividad. El posible once inicial estaría formado por Pedro López, Almenara, Capa, Yago, Redru, Bodiger, Cristian, Andy, Kuki Zalazar, Ortuño y Samu Obeng.

La AD Ceuta afronta el encuentro con varias bajas importantes: Bassinga, Manu Sánchez, Youness y Salvi continúan lesionados, mientras que Carlos Hernández se queda fuera por decisión técnica. Como nota positiva, vuelve a entrar en la convocatoria el jugador del filial Josema.

Por su parte, el CD Guadalajara llega a este compromiso en una situación delicada en el Grupo I de la Primera RFEF, ocupando puestos de descenso y encadenando diez jornadas sin conocer la victoria. Pese a ello, el conjunto alcarreño ve en la Copa una oportunidad para revertir su dinámica y soñar con una eliminatoria ante un equipo de Primera División.

El posible once del Guadalajara podría estar compuesto por Dani Vicente, Ablanque, Neskes, Toño Calvo, David Amigo, Unax, Tavares, Víctor Rodríguez, Cera, Julio Martínez y Samu Mayo.

En la ronda anterior, el conjunto manchego ya dio muestras de su peligrosidad al imponerse por 2-1 al Cacereño, un resultado que le permitió acceder a esta segunda eliminatoria y que confirma que la AD Ceuta no tendrá margen para la relajación si quiere seguir avanzando en el torneo del KO.