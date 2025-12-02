La Ciudad Autónoma se une al movimiento por las Ciudades Universalmente Accesibles con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Ceuta ha dado un nuevo paso en su camino hacia la inclusión al formalizar su adhesión a la Declaración de Córdoba: por las Ciudades Universalmente Accesibles, una iniciativa que busca impulsar entornos urbanos pensados para todas las personas, sin excepciones.

Este manifiesto, promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ACS, se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre.

El objetivo de la declaración es situar la accesibilidad universal como un derecho básico y como un elemento clave en la construcción de ciudades más justas, participativas y sostenibles. En este sentido, se anima a los gobiernos locales a aplicar este principio de manera transversal en todos los ámbitos de actuación municipal, desde el urbanismo hasta los servicios digitales.

Documento firmado por el Gobierno ceutí

La incorporación de Ceuta quedó oficialmente ratificada el lunes, 1 de diciembre, mediante la firma de un documento institucional por parte del vicepresidente primero del Gobierno autonómico y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez Hurtado.

En ese documento, la Ciudad Autónoma manifiesta su compromiso de seguir eliminando barreras y de diseñar espacios y servicios accesibles, teniendo en cuenta la diversidad funcional, sensorial y cognitiva de sus habitantes.

Según han señalado fuentes del Gobierno local, este paso se considera estratégico de cara al futuro, ya que permitirá reforzar la integración de la accesibilidad como eje fundamental en la planificación urbana, las infraestructuras públicas y la modernización tecnológica de la administración ceutí.

Hacia una ciudad más inclusiva

Con esta adhesión, Ceuta se suma a una red de municipios comprometidos con la construcción de una ciudad más inclusiva, equitativa y abierta, donde todas las personas puedan desplazarse, comunicarse y participar en igualdad de condiciones.

La Declaración de Córdoba supone, además, una hoja de ruta para que las entidades locales continúen desarrollando políticas que favorezcan la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y la plena inclusión social.