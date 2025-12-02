El Gobierno responde al PP que la subida del sinhogarismo está justificada por la falta de vivienda asequible y el «incremento del coste de vida», pese a haber prometido hacer de esta la «legislatura de la vivienda».

El gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido su fracaso en la política de vivienda, admitiendo que la «escasez de vivienda social y asequible» es una de las causas del aumento del 55,7% en el número de personas sin hogar que han solicitado ayuda en centros de atención.

Esta admisión se produce en una respuesta parlamentaria a preguntas formuladas por diputados del Partido Popular (PP), quienes se interesaron por la «valoración acerca de que el número de personas sin hogar alojadas en centros de atención haya aumentado un 55,7% en sólo un año» respecto a 2022.

El ejecutivo socialista, que ha proclamado en diversos discursos que la vivienda sería el «quinto pilar del Estado del bienestar» y convertiría esta en la «legislatura de la vivienda«, admite así no haber sabido frenar esta crisis social.

Cifras del sinhogarismo

Los datos a los que se refiere el PP provienen de la última Encuesta de centros y servicios de atención a personas sin hogar publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativa a 2024.

33.758 personas mayores de 18 años se alojaron de media cada día en centros de atención para personas sin hogar, un incremento del 55,7% respecto a 2022.

mayores de 18 años se alojaron de media cada día en centros de atención para personas sin hogar, un respecto a 2022. Los «centros específicos para personas migrantes» ofrecieron 20.911 plazas diarias, lo que supone un aumento del 121% en las plazas ocupadas en los últimos dos años.

El gobierno trata de diluir su responsabilidad asegurando que el «aumento significativo del sinhogarismo no se produce sólo en España, sino en muchos otros países europeos».

Causas y falta de vivienda pública

Además de la escasez de vivienda social y asequible, el ejecutivo señala el «incremento del coste de vida» como otra de las causas del problema, un factor que tampoco ha sido capaz de revertir durante los siete años de gobierno de Pedro Sánchez.

La falta de vivienda pública es un problema estructural en España. La Unión Europea (UE) ya dio un «tirón de orejas» al país por la poca oferta, instando al gobierno a incrementar su stock de vivienda pública, que se sitúa «muy por debajo» de la media de la UE (el 9%).

Aunque el gobierno afirma haber pasado «del 2,5% al 3,44% del parque público» en el último año, la cifra sigue lejos del estándar europeo. Además, la producción de viviendas de protección oficial (VPO) no mejora: en la primera mitad del año se aprobaron 2.497 viviendas, lo que representa una disminución del 3,52% respecto al mismo periodo del año 2024.

Los diputados del PP lamentan que estos datos «corroboran que el sinhogarismo mantiene una drástica tendencia en aumento» y que la Estrategia Estatal de personas sin hogar «no está funcionando».