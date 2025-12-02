La nueva lotería europea ha celebrado un nuevo sorteo, cuyo primer premio ofrece una dotación de 20.000 euros al mes durante 30 años.

El sorteo de EuroDreams se celebró este lunes 1 de diciembre de 2025 a las 21:00 horas, y ya se conoce la combinación agraciada. EuroDreams es el sorteo de lotería más nuevo a nivel europeo, que se celebra dos veces por semana (lunes y jueves).

La combinación ganadora del sorteo de hoy es la siguiente:

Tipo de Premio Combinación Números Premiados 12, 15, 19, 23, 33, 38 Número Sueño 3

Premios y normas del sorteo

Lo que distingue a EuroDreams de otros sorteos es su formato de premio. Un acertante de primera categoría (seis números más el número Sueño) puede ganar un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En este sorteo, los jugadores deben elegir una combinación de seis números del 1 al 40 y un número Sueño del 1 al 5.

Es importante destacar la norma sobre la dotación de la primera categoría: el premio individual está limitado a un máximo de tres ganadores. Si hubiera más de tres acertantes en la máxima categoría, el importe del premio total para tres se dividiría entre todos ellos, y cada ganador recibiría el importe en un único pago.

EuroDreams es una lotería europea en la que participan, además de España, países como Bélgica, Francia, Suiza, Luxemburgo, el Reino Unido, Irlanda, Austria y Portugal.