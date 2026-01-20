El Partido Animalista Pacma ha solicitado a la Guardia Civil y al Ministerio del Interior autorización para que un equipo especializado pueda acceder a la zona del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) y rescatar a Boro, el perro que permanece desaparecido desde el siniestro.

Según el presidente de Pacma, Javier Luna, Boro viajaba con su familia en uno de los vagones descarrilados del tren de la compañía Iryo. El perro ha sido avistado con vida cerca del área del accidente, un entorno catalogado de alto riesgo tanto para su seguridad como para la de cualquier persona que intente acercarse.

La familia de Boro continúa buscándolo sin descanso por los límites de la zona perimetrada, mientras uno de sus miembros sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras el accidente.

Pacma ha subrayado que la falta de autorización para el acceso de rescatistas especializados está impidiendo una intervención que podría ser clave para salvar la vida del animal y evitar una tragedia añadida. Por ello, el partido ha solicitado formalmente que la Guardia Civil permita la entrada urgente de la organización Rescate Animal del Sur junto a un rescatista profesional, utilizando los medios técnicos necesarios para localizar, capturar y rescatar a Boro de manera segura.

La solicitud de Pacma se enmarca en la urgencia de actuar antes de que las condiciones del lugar pongan en riesgo la vida del perro, cuyo hallazgo podría traer un alivio a la familia afectada tras el trágico accidente.