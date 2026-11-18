MADRID — Según recogen este miércoles medios como El País y Antena 3, el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha negado de forma tajante cualquier tipo de financiación irregular en el seno del PSOE. Durante una entrevista concedida a Susanna Griso en el programa Espejo Público (Antena 3) en el sexto día de la campaña electoral hacia el 29N, el jefe del Ejecutivo aseguró que la formación cuenta con una «financiación absolutamente transparente».

Lee tambien: Tensión y debate cuerpo a cuerpo: la dura entrevista de Susanna Griso a Pedro Sánchez en ‘Espejo Público’

Distinción entre el «caso Ábalos» y otras investigaciones judiciales

En su intervención televisiva, Sánchez asumió la responsabilidad política en primera persona por los nombramientos realizados durante su mandato, pero acotó el alcance de las irregularidades al exministro de Transportes José Luis Ábalos. «La corrupción, efectivamente, ha estado por desgracia presente en el caso de José Luis Ábalos, pero estamos hablando de un único ministro de una miríada de ministros y ministras», afirmó el dirigente socialista, insistiendo en que el Gobierno actuó con contundencia en cuanto tuvo conocimiento de los hechos.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Asimismo, el presidente del Gobierno estableció una clara diferencia entre lo que denominó casos de corrupción «reales» —situando ahí la causa que afecta a Ábalos— y otras investigaciones abiertas que calificó de «ficticias» y fruto de denuncias sin fundamento contra su mujer, Begoña Gómez, su hermano y el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Lee tambien: Cayetana Álvarez de Toledo ironiza sobre la portada de Sánchez en Lecturas: «Me pregunto si está opositando para La Isla de las Tentaciones»

Críticas de la oposición y cruce de acusaciones en campaña

Estas declaraciones se producen en pleno debate sobre la regeneración democrática a poco más de diez días de los comicios generales y en la víspera del debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Desde las filas de la oposición, tanto el Partido Popular como Vox vienen cuestionando reiteradamente las explicaciones de Sánchez y la auditoría interna presentada por los socialistas sobre los pagos en metálico del partido, acusando al Ejecutivo de falta de transparencia y reclamando responsabilidades políticas por las causas judiciales que salpican al entorno del Gobierno y del PSOE.