MADRID — Según recogen este miércoles medios como El País, la número dos de las listas del Partido Popular al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha ironizado sobre la reciente aparición del presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, en la revista del corazón Lecturas. Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum —en el que fue presentada por videoconferencia por la líder opositora venezolana María Corina Machado—, la dirigente popular cuestionó la estrategia mediática del jefe del Ejecutivo: «Me pregunto si está opositando para La Isla de las Tentaciones».

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Críticas al balance del Ejecutivo y proyección política

Fiel a su tono habitual, Álvarez de Toledo calificó a Sánchez de «narciso y nerón» y realizó un balance muy severo de los años del líder socialista al frente de La Moncloa. «Cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos y mafias: ese es el balance de esta legislatura», afirmó la candidata popular ante los asistentes al foro.

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Durante su intervención, y en alusión al escenario político en España y Venezuela de cara a las próximas citas electorales, Álvarez de Toledo expresó su deseo de que se produzca un cambio de ciclo en ambos países: «Creo que tenemos un sueño al alcance de la mano: ver a [Alberto Núñez] Feijóo en La Moncloa y a María Corina [Machado] en Miraflores».

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La postura del PSOE ante las críticas de campaña

Por su parte, desde las filas del Partido Socialista y el entorno de Pedro Sánchez vienen defendiendo la presencia del presidente en distintos formatos y medios de comunicación como una vía legítima para acercar su mensaje y su proyecto político a diferentes perfiles de votantes en la recta final hacia los comicios del 29 de noviembre. Asimismo, los socialistas rechazan las descalificaciones de la oposición sobre su gestión, reivindicando los avances económicos y sociales alcanzados durante la legislatura frente a lo que consideran una estrategia de crispación por parte del Partido Popular.