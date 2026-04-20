La medicina ceutí se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de José Manuel Muñoz Aranda, quien fuera el Jefe del Servicio de Radiología del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Según informa el medio El Faro de Ceuta, su partida deja un vacío profundo en una comunidad médica que lo reconoce como una figura indispensable para el desarrollo de su especialidad en la ciudad.

Una vida dedicada al diagnóstico y al servicio

La trayectoria de Muñoz Aranda es, en esencia, la historia de la evolución radiológica en Ceuta. Su labor comenzó en el emblemático Hospital de la Cruz Roja y se consolidó en el Hospital de Loma Colmenar. En ambos centros, destacó por un compromiso inquebrantable y una vocación que le permitió liderar la modernización del diagnóstico por imagen en la región.

El reconocimiento de sus compañeros

Desde el ámbito institucional, las reacciones no se han hecho esperar. Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos, ha expresado su pesar ante lo que considera la pérdida de una «figura muy importante» para el sector sanitario local.

«Se va un notable profesional y compañero», señaló Roviralta, haciendo hincapié tanto en su excelencia técnica como en su inmensa calidad humana.

Un legado familiar y profesional

El doctor Muñoz Aranda pertenecía a una familia profundamente arraigada al mundo de la salud:

Esposa: Milagrosa Olmedo Alguacil, reconocida enfermera y exdecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UGR en Ceuta.

Milagrosa Olmedo Alguacil, reconocida enfermera y exdecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UGR en Ceuta. Hijos: Deja dos hijos, uno de los cuales ha seguido sus pasos en la especialidad de radiología.

Último adiós

Tanto el Colegio de Médicos como el Sindicato Médico han enviado sus más sinceras condolencias a su esposa, Mila, y al resto de sus familiares.

El sepelio está previsto para este lunes a las 17:00 horas en el Velatorio Municipal de San Amaro, donde la sociedad ceutí y sus colegas de profesión se reunirán para rendir tributo a un hombre cuyo trabajo contribuyó decisivamente al bienestar de miles de pacientes.